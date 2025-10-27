快訊

「象迷娘」前夫周孝安涉酒駕被抓 等不到代駕認錯還原過程

IMF示警：美國債務五年內超越義大利和希臘 財政惡化居已開發國之首

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

游盈隆：鄭麗文若率國民黨贏大選 政治學教科書將改寫

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

國民黨準主席鄭麗文兩岸主張九二共識、反對台獨、反對提高國防預算。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，鄭麗文帶著新而強硬且背離台灣主流民意的國防與兩岸主張而來，相當特立獨行。鄭如何在此情況下贏得2026年選舉與2028年大選？若夢想成真，當代政治學教科書勢必全面改寫。

川習會在即，游盈隆今天以「川習會將放棄台灣嗎」為題在臉書發文。他說，川習會主要目的是確認美中高層近期達成的貿易協議，中方在稀土管制上讓步，美國在關稅及半導體先進技術出口管制上放軟，雙方各自鬆了一口氣，但顯示美中各有殺手鐧，足讓對方不得不讓步的武器，實際上的具體內容，仍待川習會後才知道。

近期傳出台灣可能成為美中談判籌碼的謠言，游盈隆說，長期關注美中台關係的人來說，台美關係堅若磐石的立論非空中樓閣。川普信任的國務卿盧比歐，對中態度一向強硬，對台態度一貫友善，美國聯邦參眾兩院更是如此。但川普會不會在川習會有甚麼驚人之語？仍然值得關注。

他也引述台灣民意基金會10月民調顯示，多數台灣人認為川普總統有能力阻止中國武力犯台，但遠較少數的人相信他有意願那麼做。這多少顯示了台灣人對美國有沒有意願和能力嚇阻中國武力犯台是憂心的。

他續指，同一份民調，關於中共始終不放棄武力犯台的根本原因，66.3%台灣人認為並非台灣單方面造成，只有17%認為是台灣造成。即使在被認為較親中的中國國民黨支持者中，不認為是台灣單方面造成的有45.5%，認為是台灣單方面造成的只有38.6%。中性選民方面，不認為是台灣單方面造成的有60.3%，認為是的只有13.1%。

游盈隆提到，剛當選的國民黨主席鄭麗文公開反對提高台灣國防預算，認為應積極謀求兩岸和平，才是化解兩岸緊張與衝突的根本之道。顯然鄭對兩岸關係長期緊張的理解和台灣主流民意格格不入，強烈反對提高國防預算的主張，恐難讓台灣社會接受，更和川普政府期待背道而馳。

他說，鄭麗文即將上任國民黨主席，她帶著新而強硬且背離台灣主流民意的國防與兩岸主張而來，相當特立獨行，國民黨上下真能欣然服從追隨嗎?她要如何在與台灣主流民意對抗下，說服台灣社會，贏得2026年與2028年兩個大選?如果她的夢想成真，當代政治學教科書勢必全面改寫。

川習會 國防預算 美中台

延伸閱讀

鄭麗文反對提高國防預算 鍾佳濱：勿將和平寄望在中共善意上

鄭麗文拜會竹市議長盼延續「藍白合」 她強調接地氣尊重議長意見

鄭麗文赴災區斥綠政治算計 民進黨批鄭噴政治口水

鄭麗文花蓮同台傅崐萁 談「老藍男」爭議：老幹新枝傳承接力

相關新聞

美學者指賴總統「魯莽的領導人」 黃國昌：嚴重警訊跟提醒

美國時代雜誌近日刊登投書文章，談及賴清德總統是「魯莽的領導人」，民眾黨主席黃國昌今天說，這是嚴重的警訊跟提醒，面對美國高...

陳以信建議藍市長初選押後 先讓台南市民看綠初選骯髒醜陋

國民黨前立委陳以信表態願參加台南市長黨內初選，引發國民黨內討論。陳以信表示，自己參選絕對是把餅做大，建議國民黨初選辦在民...

游盈隆：鄭麗文若率國民黨贏大選 政治學教科書將改寫

國民黨準主席鄭麗文兩岸主張九二共識、反對台獨、反對提高國防預算。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，鄭麗文帶著新而強硬且背離...

籲禁淘寶寄肉製品 吳思瑤臉書被灌爆：不做功課、危言聳聽

台灣發生首宗非洲豬瘟確診案例，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤於社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」，引發網友熱烈討論。...

吳思瑤喊禁淘寶寄肉製品 白委：防豬瘟也要抗中保台？

民進黨立委吳思瑤喊話「禁止淘寶等中國電商寄送肉製品」，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，依現行規定，任何含豬肉製品本來...

【重磅快評】小包衝關如生化武器 賴清德還要造台灣之盾？

兼任民進黨政策會執行長的綠委吳思瑤為操作仇中，指大陸電商電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，以「小包衝關」躲避防疫防線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。