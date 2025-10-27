游盈隆：鄭麗文若率國民黨贏大選 政治學教科書將改寫

國民黨準主席鄭麗文兩岸主張九二共識、反對台獨、反對提高國防預算。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，鄭麗文帶著新而強硬且背離台灣主流民意的國防與兩岸主張而來，相當特立獨行。鄭如何在此情況下贏得2026年選舉與2028年大選？若夢想成真，當代政治學教科書勢必全面改寫。

川習會在即，游盈隆今天以「川習會將放棄台灣嗎」為題在臉書發文。他說，川習會主要目的是確認美中高層近期達成的貿易協議，中方在稀土管制上讓步，美國在關稅及半導體先進技術出口管制上放軟，雙方各自鬆了一口氣，但顯示美中各有殺手鐧，足讓對方不得不讓步的武器，實際上的具體內容，仍待川習會後才知道。

近期傳出台灣可能成為美中談判籌碼的謠言，游盈隆說，長期關注美中台關係的人來說，台美關係堅若磐石的立論非空中樓閣。川普信任的國務卿盧比歐，對中態度一向強硬，對台態度一貫友善，美國聯邦參眾兩院更是如此。但川普會不會在川習會有甚麼驚人之語？仍然值得關注。

他也引述台灣民意基金會10月民調顯示，多數台灣人認為川普總統有能力阻止中國武力犯台，但遠較少數的人相信他有意願那麼做。這多少顯示了台灣人對美國有沒有意願和能力嚇阻中國武力犯台是憂心的。

他續指，同一份民調，關於中共始終不放棄武力犯台的根本原因，66.3%台灣人認為並非台灣單方面造成，只有17%認為是台灣造成。即使在被認為較親中的中國國民黨支持者中，不認為是台灣單方面造成的有45.5%，認為是台灣單方面造成的只有38.6%。中性選民方面，不認為是台灣單方面造成的有60.3%，認為是的只有13.1%。

游盈隆提到，剛當選的國民黨主席鄭麗文公開反對提高台灣國防預算，認為應積極謀求兩岸和平，才是化解兩岸緊張與衝突的根本之道。顯然鄭對兩岸關係長期緊張的理解和台灣主流民意格格不入，強烈反對提高國防預算的主張，恐難讓台灣社會接受，更和川普政府期待背道而馳。

他說，鄭麗文即將上任國民黨主席，她帶著新而強硬且背離台灣主流民意的國防與兩岸主張而來，相當特立獨行，國民黨上下真能欣然服從追隨嗎?她要如何在與台灣主流民意對抗下，說服台灣社會，贏得2026年與2028年兩個大選?如果她的夢想成真，當代政治學教科書勢必全面改寫。

商品推薦