川習會將登場 南韓慶州迎APEC強化維安

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州即時報導
APEC會場和白國際會議中心（HICO），會場附近已開始逐步交通管制。記者張文馨／攝影
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在南韓主辦APEC期間會晤，在兩人抵達慶州之前，APEC會場附近已開始逐步交通管制，記者走訪川習下榻處，兩所飯店入口處搭起維安用的大型帳篷，場外也停有懸掛國家縮寫字樣的APEC特製車牌的車輛。

此外，中方這次應該也將習近平專用座車紅旗N701運抵南韓，記者在APEC會場周邊直擊兩輛包覆黑布的紅旗車，前後有PRC字樣的車牌隊伍護送。

川普率美國代表團此行將下榻距離會場和白國際會議中心（HICO）一街之遙的慶州希爾頓飯店（Hilton Gyeongju），習近平及中國代表團則是選擇慶州可隆酒店（Kolon Hotel），兩飯店外圍都已在車道進出口架起大型帳篷，確保元首上下車不會成為維安漏洞，飯店內也有機場式安檢設備。

APEC會議期間將有21個會員經濟體領袖代表與會，加上工作人員、媒體記者和維安警力，將有逾萬人湧入慶州。除了外界關注的領袖代表互動外，輝達執行長黃仁勳和防彈少年團團長金南俊也將在APEC工商領袖峰會發表主題演說。

川普於美東時間24日深夜自華府出發，訪問馬來西亞參加東協峰會，他將在28日於東京與日本首相高市早苗會談。

川普29日抵達南韓後，將先與南韓總統李在明會晤，接著30日上午舉行川習會，這也是川習兩人6年來再次舉行面對面會談。外界關注川普是否會就地利之便，會晤北韓領導人金正恩。

川普在出發前對媒體表示，他此行不會到台灣，不過他會與習近平談到台灣，並表示，他很尊重台灣。

川普本周稍早評論習近平對台灣的意圖時，曾表示他認為中國無意對台動武，因此有記者在專機上追問他抱持這項看法的原因，川普說：「我希望他們不會這麼做，我們必須等著瞧。他們或許會也或許不會這麼做，我希望是不會。我認為這麼做對他們可能會非常危險。」

 美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）25日搭機從以色列前往卡達，與川普會合前往亞洲時表示，「如果大家擔心的是，我們會為了在某種貿易協議、取得優惠待遇，以拋棄台灣作為交換」，「沒有人這麼打算」，稱台灣無須擔心美中貿易談判。

南韓慶州主辦今年APEC峰會。記者張文馨／攝影
美國總統川普率美國代表團此行將下榻距離會場和白國際會議中心（HICO）一街之遙的慶州希爾頓飯店（Hilton Gyeongju），飯店的車道進出口已架起大型帳篷，確保元首上下車不會成為維安漏洞，場外也停有懸掛國家縮寫字樣的APEC特製車牌的車輛。記者張文馨／攝影
APEC會場和白國際會議中心（HICO）外，已經架設完成機場式安檢設備。記者張文馨／攝影
美國總統川普率美國代表團此行將下榻距離會場和白國際會議中心（HICO）一街之遙的慶州希爾頓飯店（Hilton Gyeongju），飯店的車道進出口已架起大型帳篷，確保元首上下車不會成為維安漏洞，場外也停有懸掛國家縮寫字樣的APEC特製車牌的車輛。記者張文馨／攝影
今年APEC領袖峰會在南韓慶州舉行，會場附近的飯店有維安人員進駐，周邊也展開逐步交通管制。記者張文馨／攝影
APEC會場和白國際會議中心（HICO）。記者張文馨／攝影
我方領袖代表林信義將入住江東飯店，飯店外已經拉起歡迎林信義的紅布條。記者張文馨／攝影
中國大陸國家主席習近平及中國代表團參加APEC領袖峰會期間下榻慶州可隆酒店（Kolon Hotel），飯店車道進出口架起大型帳篷，確保元首上下車不會成為維安漏洞，飯店內也有機場式安檢設備。記者張文馨／攝影
南韓慶州主辦今年APEC峰會，數家韓國電視台已經在會場對面的路口架設連線帳篷。記者張文馨／攝影
