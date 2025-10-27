美國務卿指台不必擔心「川習會」 立委：顯示川普堅持民主

川習會即將登場，美國務卿魯比歐表示，台灣不必擔心美國會以放棄支持台灣，做為與中國大陸達成貿易協議的代價，我外長林佳龍表示感謝。立委許智傑27日表示，魯比歐的說明，顯示川普政府堅持民主聯盟；立委邱議瑩說，維持台海穩定，也是維持東亞區域安全穩定。

川習會將於30日登場，外媒報導，美國務卿魯比歐（Marco Rubio）25日在從以色列飛往卡達前往亞洲的專機上，對隨行記者表示：「如果大家擔心的是那種以放棄台灣來換取某種貿易協議，或獲取貿易上的優惠待遇，我不認為你們會看到那種貿易協議。沒有人打算這麼做。」

對此，林佳龍表示，歡迎並感謝美國再次公開強調對台灣的堅定立場。

林佳龍指出，川普政府上任以來，已多次於各類國際場合，明確重申對台支持及美國長期的一貫政策，包含9月在聯大期間的美日韓三國外長聯合聲明，及七大工業國集團（G7）外長聯合聲明等，皆強調維持台海和平穩定的重要性，及反對任何片面以武力改變現狀之企圖。

許智傑表示，他也感謝國務卿盧比歐表示美國不會放棄支持台灣的立場，顯示川普政府堅持民主聯盟，唾棄中國大陸武力犯台的野心。他再度呼籲中共停止軍機擾台，也希望外交部可以持續努力，使我國與美國可以更進一步合作。

邱議瑩則說，謝謝盧比歐國務卿以及川普總統對於台灣的支持。維持台海穩定，其實也就是維持東亞區域安全穩定，這是賴清德總統一貫的主張。維持一個自由、民主、繁榮的台灣，其實更符合全球的利益，而台灣也會在在國際社會上，持續做出應該有的努力跟發展。

