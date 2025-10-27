藍委提案縮短選前民調冷靜期 綠質疑欲讓中共介選

國民黨立委翁曉玲提案修選罷法第53條，欲將選前公布民調的冷靜期從現行的10天，縮短為3天。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，面對打詐，大家都知道要冷靜夠長的時間，如果打詐都懂得如此，為什麼面對中共詐騙、介選，要急著縮短冷靜期。

鍾佳濱上午在民進黨團輿情回應記者會，對於翁曉玲提案表示，面對打詐，檢調機關都會讓民眾有更長的冷卻期，讓資金不要馬上移轉，應付詐騙都知道要冷靜，要夠長的時間，不要讓資金到處跑，為什麼面對中共的詐騙，要急著縮短冷靜期。「誰要你縮短冷靜期，誰就是讓你受詐騙」，這樣的道理很清楚。

鍾佳濱指出，假訊息的氾濫，不只金錢受詐騙，投票行為上也容易被介選，現有法令規定是10天的冷靜期，這10天就是避免假訊息、假民調影響人民投票意向，現在有立委提出縮短冷靜期，不禁讓人懷疑，是不是贊成讓民眾生活在假訊息環境下。

民進黨政策會執行長吳思瑤說，翁曉玲破壞台灣國安無所不用其極、其心可議，中國用廉價的假民調方式影響台灣選舉的公正性，而翁曉玲的提案修法則變相為其開路，民進黨團反對這項修法。

此外，媒體報導，日前一名中國偷渡客自稱「中國首位叛逃成功在職民警」，其手機存有台灣軍事設施與雷達站照片，引發國安疑慮。

鍾佳濱表示，台灣的國安仍有許多需要加強的地方，因此民進黨團提出國安10法跟海纜7法，都是要防堵國安漏洞；至於上述案例，國安單位應嚴加查核，到底是哪個環節出現漏洞，這種事情不能輕易放過。

商品推薦