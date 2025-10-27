蕭美琴：盼透過區域合作 強化全亞洲支持身障系統

副總統蕭美琴27日出席「第27屆亞洲智能障礙聯盟大會開幕式」，以全英文致詞。她表示，台灣長期推動「以人為本」的身心障礙政策，期盼透過區域合作與知識共享，強化全亞洲的支持系統，確保每位智能障礙者都能過著公平、有尊嚴且充實的生活，實現不遺漏任何人的世界願景。

包括國立台灣師範大學校長吳正己、亞洲智能障礙聯盟主席洪儷瑜等，皆出席活動。

蕭美琴提到，每次參訪台灣的庇護工場、特殊教育學校或支持性就業服務中心時，這些兒童和青年臉上真誠而勇敢的笑容都令人深受感動。他們的堅毅提醒著每一個生命都值得被看見、被尊重、被珍視。當社會提供機會時，他們的潛能就能真正綻放光芒。

蕭美琴指出，多年來台灣一直致力推動「以人為本」的身心障礙政策。除了照顧及服務之外，政府更努力維護尊重、平等及包容等價值，持續強化融合教育、就業支持、社區生活和文化參與，以創造一個更友善、更具包容性的社會環境。

她說，近年來，政府也推動一系列倡議，從福利和權益保障的政策制定，到生活照護、輔具服務、個別化專業支持及以社區為基礎的計畫，都是為了建立全面且長遠的支持系統。這些努力的共同核心目標，是要讓身心障礙者能更有自信地在社區中生活，實現自我價值，並與社會共同成長。

她表示，智能障礙者的生活品質反映出社會的文明程度和包容性，台灣致力串聯早期療育、特殊教育和長期照顧，建立一個從幼兒到老年的整合式終身支持系統。

蕭美琴也說，今年是台灣第三度獲得主辦亞洲智能障礙聯盟大會的殊榮。自2007年第18屆亞洲智能障礙聯盟大會以來，台灣在既有的進展和成就上持續向前邁進。

蕭美琴提到，今天許多亞洲國家的代表齊聚一堂，這是大家對智能障礙者權利與福祉共同承諾的有力象徵。這次聚會不僅是大會的開始，也見證亞洲國家願意集體展現合作、交流經驗、並推動更具包容性和更有尊嚴的社會。

她指出，透過區域合作及知識共享，可以強化全亞洲的支持系統，確保每一位智能障礙者都能過著公平、有尊嚴且充實的生活。

蕭美琴期盼，亞洲智能障礙聯盟大會不僅是專業交流的平台，也能成為同理與瞭解的坦誠對話；透過共同的故事，在希望中找到力量，並透過跨國合作，實現一個不遺漏任何人的世界願景。相信在大家的參與和支持下，這次大會將成為推動亞洲智能障礙者權利與包容的重要里程碑。

