籲禁淘寶寄肉製品 吳思瑤臉書被灌爆：不做功課、危言聳聽

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨籍立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨籍立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

台灣發生首宗非洲豬瘟確診案例，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤於社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」，引發網友熱烈討論。但當中眾多網友直呼「早就禁了」，根本想買也買不到，不是不做功課就是危言聳聽。

吳思瑤昨天在臉書發文指出，是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品；她說，淘寶販售的各類肉品高達1.8萬件，時常以以「小包衝關」躲避防疫防線，造成破口，呼籲行政部門研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。

貼文一出迅速有眾多網友關注，不少網友批評「早就禁了」，直呼「本來就沒辦法買啊…你要不要先做功課再來說明？一堆護航沒做功課的就算了，帶頭的也不做功課嗎？」、「你知道淘寶本來就不能進中國的豬肉製品嗎...」、「目前本來就不能寄肉製品過來，立法委員不知道嗎？」、「根本買不到好嗎？早就禁止的東西⋯⋯這個立委到底在說什麼….。」

也不少網友質疑吳思瑤根本是政治目的，「電商平台沒有好好管理是政府部門的責任，執政黨可以提案修法，在行政部門可以嚴加管理」、「越南病毒株來自淘寶？」、「不說我還以為你在野黨」、「民進黨都執政第10年了，還不知道對面的肉品不能寄過來嗎？禁止的單位還是民進黨耶」、「你的腦袋才是國安大破口啦，搜的到就是買的到嗎？淘寶根本不讓你加入購物車啦，怎麼那麼笨啊」、「淘寶肉品本來就賣不到台灣⋯講的一副危言聳聽實則上再扣中國帽子⋯⋯」。

不過，也有網友留言支持吳思瑤，稱「為了國家安全，必須要禁止淘寶」、「建議提高中國來的小包裹課稅金額，高到不合理也無所謂」、「建議修法從嚴管理」，留言及分享數直至今天上午還在成長，雙雙破千。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤於社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」。圖／取自吳思瑤臉書
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤於社群呼籲「禁止淘寶等境外電商寄肉製品」。圖／取自吳思瑤臉書

淘寶 電商

