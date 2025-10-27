快訊

吳思瑤提禁淘寶寄肉製品 徐巧芯嗆「隨便截圖胡說八道」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
非洲豬瘟疫情，對養豬產業及民生消費衝擊甚鉅。圖／本報資料照片
民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨天表示「是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品」。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今天表示，，民進黨政府早在2018年就禁止疫區豬肉製品入台，難道吳思瑤說「大實話」，證實邊境防疫出現破口？國民黨立委徐巧芯更直接批評吳思瑤「隨便截圖就胡說八道」。

台灣發生首宗非洲豬瘟確診案例，吳思瑤昨天臉書發文指出，是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品；她說，淘寶販售的各類肉品高達1.8萬件，時常以以「小包衝關」躲避防疫防線，造成破口，呼籲行政部門研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗，並附上淘寶網頁以「肉品」關鍵字搜尋就找到逾13萬件肉類商品截圖為證。

國民黨團稍早發出新聞稿指出，近日非洲豬瘟襲台，全台進入一級警戒，除了努力找出防疫破口外，更重要的是亡羊補牢，完善防疫體系才是當務之急，然而吳思瑤卻語出驚人的表示，淘寶是破口，要下令禁止任何疫區豬肉製品入台。

林沛祥請教吳思瑤，身為民進黨政策會執行長，難道會不知道早在2018年民進黨政府的農委會就已經禁止任何疫區豬肉製品入台？還是民進黨政府口說要禁止，邊境卻沒認真檢疫？或小包裝包裹是海關防疫破口，吳思瑤只是不小心說了大實話？政府有下令，但也只是下令而已？

林沛祥指出，讓人不解的是，Google檢索新聞就可以發現2018年時有民眾在淘寶網訂購6.2公斤的對岸商家牛肉乾，結果遭海關查扣，被依違反「動物傳染病防治條例」送辦，獲緩起訴處分1年，須繳交罰金5000元。還是風頭過了，長官不要求了，政府檢疫及防疫的力度螺絲全鬆？

林沛祥反問，難道民進黨中央實際上要表達的是，中央政府這7年來都在放任淘寶的豬肉製品大舉入台，根本沒有用力地毯式檢疫、防疫？還是近一年政府全心投入「大罷免」以致政務廢弛？若真是這樣，這是非常嚴重的失職、瀆職，必須有政務官為此下台負責。

林沛祥呼籲，請民進黨中央一起公開呼籲，等抗疫完成階段性任務後，釐清失職部會及責任歸屬，陳駿季或莊翠雲，兩人其中一人必須為這次非洲豬瘟防疫破口向全國人民道歉，自行請辭下台，以示負責，否則對不起2300萬台灣人民及全台近1萬3000家豬農。

國民黨立委徐巧芯批評，淘寶本來就不能販售豬肉製品到台灣，吳思瑤隨便截圖就胡說八道。國民黨立委馬文君也說，淘寶根本不能買豬肉製品，吳思瑤要查證清楚，民進黨的甩鍋功力已經到了走火入魔的地步，什麼都能說。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥。圖／聯合報資料照片
