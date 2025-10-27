快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

表態爭取台南市長 陳以信：透過初選才能將藍營的餅做大

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委陳以信（右）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供
國民黨立委陳以信（右）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供

國民黨不分區前立委陳以信日前宣布爭取參選台南市長，有聲音質疑這會提早消耗藍軍能量。陳以信接受專訪時說，批評者未必知道國民黨在台南真正的問題在什麼地方，透過初選過程將餅做大，才能讓選票極大化，相信有意參選台南市長的國民黨立委謝龍介也了解這樣的情況，因此也樂見他參選。

陳以信日前宣布爭取代表國民黨參選2026年台南市長，引發各界討論，尤其不少國民黨支持者，有些人認為陳以信知名度不如國民黨立委謝龍介，也有人認為，這會讓國民黨提早消耗能量。陳以信今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪時回應。

陳以信指出，徵召制度上次已經實驗過了，他4年前就禮讓過，也看到還是沒辦法突破國民黨基本盤的限制，所以這次參選是把餅做大。那大家也看到謝龍介樂見他參選的回應，這就是國民黨內君子之爭的起手式，所以不必擔憂會有所謂廝殺型的選戰。為什麼謝龍介會這樣回應？相信謝龍介也是了解這樣的結構，也知道要把餅做大。

陳以信表示，批評者未必知道國民黨在台南真正的問題在什麼地方，透過初選的過程將餅做大，才能讓選票也極大化，所以大家不必過於擔憂，祝福就可以了。從這幾天各界反應來看，有非常多台南市民關注到台南市長選情，或者本來沒興趣的也燃起希望；他的參選是要跟中間選民招手，要跟他們對話，大家要怎樣的市長、怎樣的城市願景才是關鍵。

對謝龍介發聲明說自己會贏，那陳以信優勢在哪？陳以信笑稱「大概只有台語輸」，自己學經歷、能力、年齡等都不會輸，有信心能勝選，只要初選一過，一定能打贏大選。陳以信提到，過去就是沒有時間及人選回應中間、理性、經濟選民等族群的期待，才導致國民黨基本盤沒開出來，甚至有萎縮的現象，他有信心能吸引到中間選民。

陳以信認為，今天選台南市長不是說要給賴清德總統或誰難看，不是說要出一口氣，而是要為城市來爭氣，這次選舉整個格局、方向都不對了，他參選就是要導正這個方向，要以市民為主體，而他與謝龍介的對比，會強化政策論述、願景訴求，並訴諸中間、理性、經濟選民等族群，這些本來也是他的強項。

國民黨前不分區立委陳以信26日公布參選主視覺「改變台南」。圖／聯合報系資料照片
國民黨前不分區立委陳以信26日公布參選主視覺「改變台南」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳以信（左）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供
國民黨立委陳以信（左）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供

陳以信 國民黨

延伸閱讀

陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？

影／陳以信揭錯失參選台南市長內情 將與謝龍介君子競爭

面對陳以信挑戰 謝龍介3點回應：初選我會贏！明年台南政黨輪替

陳以信爭取台南市長提名 謝龍介自曝期待1事：初選我會贏

相關新聞

吳思瑤提禁淘寶寄肉製品 徐巧芯嗆「隨便截圖胡說八道」

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤昨天表示「是時候禁止淘寶等中國電商寄送肉製品」。國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥今天表示...

華府直擊／川習會在即 如何解讀川普此時友台言論？

美國總統川普上周出發亞洲行，預計本周四與中國國家主席習近平見面，川普近日不避諱地表示，川習會會談到台灣議題，只不過川普不願說明可能討論到什麼內容，然而川普在出發前對台態度罕見放軟，美國國務卿魯比歐也表示說，台灣不必擔心，指台灣不會是美中達成貿易協議的籌碼。

法官協會赴亞賽拜然遭擋 IAJ發函表遺憾 承諾「未來慎選會議地點」

中華民國法官協會代表團原定參加由亞塞拜然主辦國際法官協會（IAJ）第67屆年會，卻未獲當地核發簽證或入境許可，團長林伊倫...

表態爭取台南市長 陳以信：透過初選才能將藍營的餅做大

國民黨不分區前立委陳以信日前宣布爭取參選台南市長，有聲音質疑這會提早消耗藍軍能量。陳以信接受專訪時說，批評者未必知道國民...

影／行政院造成NCC人事案延宕？陳崇樹：在目前職位上無從評論

NCC委員懸缺逾1年，代理主委陳崇樹今天到立法院備詢前受訪表示，委員會沒辦法組成會影響頻道上下架與換照案等多項業務，希望...

民進黨正國會「存亡關鍵整隊」 林右昌成2026北北桃活棋

2026地方選戰在即，民進黨內派系之一的正國會也正掀起一場「存亡關鍵整隊」，從林佳龍入閣、林右昌退居幕後，為了讓派系不被時代邊緣化，正國會開始調整步伐。黨內人士表示，林右昌被點名要擴大戰場到3個縣市，為黨一戰、鞏固基本盤；派系內也出現「正龍會」與「正游會」兩股路線分流。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。