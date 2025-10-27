表態爭取台南市長 陳以信：透過初選才能將藍營的餅做大

國民黨不分區前立委陳以信日前宣布爭取參選台南市長，有聲音質疑這會提早消耗藍軍能量。陳以信接受專訪時說，批評者未必知道國民黨在台南真正的問題在什麼地方，透過初選過程將餅做大，才能讓選票極大化，相信有意參選台南市長的國民黨立委謝龍介也了解這樣的情況，因此也樂見他參選。

陳以信日前宣布爭取代表國民黨參選2026年台南市長，引發各界討論，尤其不少國民黨支持者，有些人認為陳以信知名度不如國民黨立委謝龍介，也有人認為，這會讓國民黨提早消耗能量。陳以信今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪時回應。

陳以信指出，徵召制度上次已經實驗過了，他4年前就禮讓過，也看到還是沒辦法突破國民黨基本盤的限制，所以這次參選是把餅做大。那大家也看到謝龍介樂見他參選的回應，這就是國民黨內君子之爭的起手式，所以不必擔憂會有所謂廝殺型的選戰。為什麼謝龍介會這樣回應？相信謝龍介也是了解這樣的結構，也知道要把餅做大。

陳以信表示，批評者未必知道國民黨在台南真正的問題在什麼地方，透過初選的過程將餅做大，才能讓選票也極大化，所以大家不必過於擔憂，祝福就可以了。從這幾天各界反應來看，有非常多台南市民關注到台南市長選情，或者本來沒興趣的也燃起希望；他的參選是要跟中間選民招手，要跟他們對話，大家要怎樣的市長、怎樣的城市願景才是關鍵。

對謝龍介發聲明說自己會贏，那陳以信優勢在哪？陳以信笑稱「大概只有台語輸」，自己學經歷、能力、年齡等都不會輸，有信心能勝選，只要初選一過，一定能打贏大選。陳以信提到，過去就是沒有時間及人選回應中間、理性、經濟選民等族群的期待，才導致國民黨基本盤沒開出來，甚至有萎縮的現象，他有信心能吸引到中間選民。

陳以信認為，今天選台南市長不是說要給賴清德總統或誰難看，不是說要出一口氣，而是要為城市來爭氣，這次選舉整個格局、方向都不對了，他參選就是要導正這個方向，要以市民為主體，而他與謝龍介的對比，會強化政策論述、願景訴求，並訴諸中間、理性、經濟選民等族群，這些本來也是他的強項。 國民黨前不分區立委陳以信26日公布參選主視覺「改變台南」。圖／聯合報系資料照片 國民黨立委陳以信（左）今早在廣播節目「POP撞新聞」接受專訪。圖／「POP撞新聞」提供

