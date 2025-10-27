賴總統：警消都是英勇超人 國家引以為榮

總統賴清德今天接見「2025年第21屆世界警察消防運動會」代表團時說，不是每一個超人都有披風，任何致力讓社會變得更好的人都是英雄，警消們都是英勇的超人，都是社會的英雄，「國家以你們為榮」。

賴總統致詞表示，第21屆世界警察消防運動會今年在美國舉行，有70多國，近萬名執法人員參賽。台灣的警消人員非常厲害，與各國頂尖好手同場競技，拿下74金、46銀、48銅，共計168面獎牌，締造台灣歷屆最好的成績。

賴總統說，大家優異的表現，展現「台灣最勇」的精神，讓世界看見台灣警消人員的絕佳體能和精湛實力，每一位都是台灣之光。

總統表示，世界警察消防運動會是警消界的奧運會，很高興看到警政署選手在柔道、跆拳道、步槍、手槍等項目，展現優異警技。消防署人員也在極限消防員、全裝與輕裝爬梯等項目，充分發揮消防搶救及應變能力。因為平時訓練精實，比賽才能夠拿下獎牌。

他說，大家平時的精實訓練、參加比賽，以賽代訓、以賽會友，展示台灣警消應勤技能的優秀水準，更用成績證明台灣警消的專業及實力，與國際接軌並且不斷提升。

賴總統表示，感謝所有警消人員在工作崗位上付出，積極維護民眾生命財產安全。每當災害及危險發生時，總是站在第一線，為任務全力以赴。尤其今年颱風接連來襲，不論是防災準備或是災後重建工作都很辛苦，感謝警消人員的投入，給予民眾最大的協助。

賴總統說，不是每一個超人都有披風，任何致力讓社會變得更好的人都是英雄，「你們都是英勇的超人，都是社會的英雄，國家以你們為榮。」

