影／行政院造成NCC人事案延宕？陳崇樹：在目前職位上無從評論

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，遭藍委詢問行政院是否為NCC人事案延宕主因？陳崇樹表示無從評論。記者潘俊宏／攝影
NCC委員懸缺逾1年，代理主委陳崇樹今天到立法院備詢前受訪表示，委員會沒辦法組成會影響頻道上下架與換照案等多項業務，希望此次NCC被提名委員能早日通過。質詢時國民黨立委洪孟楷詢問今年5月行政院就已經展開徵詢新委員提名作業，立法院上會期尚未結束，為何遲至7月才公布名單，行政院是否為延宕主因？陳崇樹回應在目前職位上無從評論。

NCC人事卡關多項業務陷入停擺，目前NCC只剩下委員陳崇樹、王正嘉、王怡惠3名委員，行政院指定陳崇樹從去年12月起代理主委職務。根據「NCC組織法」第10條第3項規定，NCC委員會決議，「應以委員總額過半數之同意行之」，因此NCC委員會議有效門檻為4人，現在只有3人，因此NCC多項業務陷入停擺。行政院在去年4月30日提名翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉4人送立法院審查，但因新版「NCC組織法」三讀通過，刪除萬年延任條款，限制NCC委員僅得連任一次，導致翁柏宗提名資格不符，因此行政院函請立法院撤回人事案，今年7月31日行政院再補提4名NCC正副主委與委員名單，分別是成功大學資工所教授蔣榮先、東吳大學法學院教授程明修、政治大學廣播電視所教授黃葳威，以及世新傳播管理系助理教授羅慧雯。

洪孟楷對4名被提名人質詢時都表示今年5月就已經接獲行政院徵詢，今天詢問陳崇樹為何行政院遲至7月才公布名單，造成NCC人事案延宕，陳崇樹回應在目前職位上無從評論。

NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，遭藍委詢問行政院是否為NCC人事案延宕主因？陳崇樹表示無從評論。記者潘俊宏／攝影
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，會前受訪希望能盡快通過NCC人事案，讓相關業務順利推行。記者潘俊宏／攝影
NCC代理主委陳崇樹今天到立法院備詢，會前受訪希望能盡快通過NCC人事案，讓相關業務順利推行。記者潘俊宏／攝影

