吳思瑤喊禁掏寶寄送肉製品 他曝審計報告：又打仇中風向

非洲豬瘟疫情，民進黨立委吳思瑤說「是時候了！禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全！」表態參選港湖議員的國民黨立委羅智強國會主任陳冠安說，大陸的肉製品，依照當前規定，本來就不能輸入台灣。吳又想把農業、防疫議題打成「抗中保台」。

陳說，這次的非洲豬瘟來源，農業部雖然還沒下定論，但在記者會上也表明，初步檢測結果病毒與越南相似度比較高。

根據「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」第7條規定，中國大陸貨品除經經濟部公告准許輸入或專案核准外，不得輸入。陳提到，豬肉本身就在經濟部的「中國大陸物品不准許輸入項目彙總表」裡頭。也就是說，大陸的肉製品，依照當前規定，本來就不能輸入台灣。

陳冠安說，然後吳思瑤現在亂帶風向？再來，他也要告訴吳思瑤，這次的防疫破口，就是來自於民進黨政府邊境管制的失職失能。去年審計部報告就直接點名食藥署，其針對輸入食品相關監管措施未臻周妥。

陳冠安說，去年審計報告就點名食藥署，指目前申請個人自用免查驗輸入的食品額度，已逾一般人日常食用量，顯不合常理。審計部更函請食藥署，要求研議強化網路販售食品的稽查作為，及針對民眾以個人自用名義頻繁輸入巨量食品，研謀善策因應。

但為避免業者濫用個人自用食品輸入免查驗制度，規避邊境查驗。結果呢？食藥署只回覆說，會與國內電商平台建立聯繫機制強化合作，請業者加強平台產品管理；並加強宣導民眾以個人自用名義輸入食品及相關產品，僅限供個人自用。

「制度性的食安、產業與國安問題，食藥署兩手一攤？只要求業者加強管理？」陳冠安說，政府對邊境管制和食安管理擺爛至此，作為執政黨政策會執行長的吳思瑤，還有臉跳出來，「呼籲」政府禁止已經被禁止輸入的肉品，不得輸入？當立委不好好監督，只想幫政府洗地，帶風向仇中、轉移焦點，真是有夠荒唐。

