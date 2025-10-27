駐英代表處：中國扭曲史實與國際法、無權聲索台灣

中國駐英大使鄭澤光向英國媒體投書，宣稱「台灣獨立」破壞台海和平、「台灣回歸中國」是二戰重要結果，台灣的駐英代表處今天嚴正駁斥，指出鄭澤光扭曲史實、惡意曲解聯合國文件與國際法，意圖誤導國際社會。

鄭澤光透過投書要求英方「勿忘歷史」，宣稱英國於1972年與中國建立正式外交關係時，曾對中方做出「承諾」。鄭澤光還稱1971年聯合國大會第2758號決議已「徹底解決包含台灣在內的整個中國的聯合國代表權問題」、台灣「從來不曾是個國家」，而英國應依循北京主張的「一中原則」（即台灣屬於中國），「審慎妥善處理」台灣相關議題，以確保英中關係健康穩定。

不過，在1972年的英中聯合公報，英國政府僅表示「認知到」（acknowledge）中國政府視台灣為中華人民共和國一省的立場，而不是「承認」（recognise）或認可。駐英國代表處今天在臉書貼文指出，「認知到」與「承認」有極大的不同；鄭澤光混淆兩者是刻意誤導國際社會。

關於聯大第2758號決議，駐英國代表處表示，該決議僅處理「中國」在聯合國的代表權問題，從未提及台灣，更未提及台灣主權歸屬。

駐英代表處感謝英國政府官員去年11月在國會答詢時，明確說明英方立場，也就是聯大第2758號決議未對台灣的地位作出任何單獨或額外決定，不應被用於排除台灣有意義參與聯合國或更廣泛的國際體系，且英國政府反對任何擴大解釋該決議以改寫歷史的企圖。

駐英代表處指出，中方將所謂的「一中原則」與聯大第2758號決議不當連結，甚至將這樣的不當連結包裝為「維護戰後國際秩序」，值得英國與國際社會警覺。

駐英代表處強調，第二次世界大戰後國際秩序的核心，應是禁止以武力改變現狀、反對擴張主義，然而中華人民共和國的實際作為卻是企圖「改變現狀」，不僅嚴重牴觸聯合國憲章宗旨，也對戰後國際秩序造成深遠威脅。

駐英代表處表示，中華民國（台灣）自1912年成立以來，即為主權獨立國家，在台灣自由運作已超過70年。台灣有民選政府、軍隊、司法及貨幣體系，歷經8次總統直選；只有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及多邊國際機制代表台灣2300萬人民。

駐英代表處指出，相對地，中華人民共和國自1949年建國以來，從未在台灣行使任何統治權。兩岸互不隸屬，這是長久以來的客觀事實與現實現狀。北京當局所謂「台灣自古屬於中國」的說法，毫無歷史與法律根據。

在貼文最後，駐英代表處表示，台英共享民主、人權、法治等價值，是理念相近夥伴，長期維持密切交流合作。英國政府近年多次透過與美、日、法、澳洲等國的雙邊聯合聲明，以及七大工業國集團（G7）的多邊聯合聲明，強調對台海和平穩定的重視、反對任何片面改變台海現狀的企圖，台灣對此十分感謝，將持續深化與英國在經貿、科技、教育、文化等領域的互利互惠合作，共同維護自由開放的印太區域，並捍衛以規則為基礎的國際秩序。

