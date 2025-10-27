一般補助款連3年被砍 桃園嘆：中央不食人間煙火

桃園為照顧長者及婦幼，調高敬老禮金、生育補助並放寬標準，加上一生好運卡、國中小營養午餐免費等政策，非法定社福支出攀升，多次遭審計處點名，近3年被中央扣減一般性補助款也多達1.3億元，多名議員要求市長張善政檢討，但張認為是中央法定社福項目跟不上時代，已向審計處陳情，建議修法。

桃園市審計處表示，審計單位的功能在於監督政府財務收支與預算執行，確保財政健全，關於市府各項陳情與反映，審計處都會定期彙整與陳報。

桃園市議會近日進行第3屆第6次定期會，市長張善政施政報告後，民進黨議員魏筠與無黨籍議員于北辰等人就非法定社福議題提出疑問，指張強調「對的事情會繼續做下去」，意即桃園可能因非法定社福預算編列過高而再次被中央砍一般性補助款，市府該如何因應？

「中央的法定社福項目已經與實際脫節！」張善政直言，桃園審計處日前送審計報告到市府，裡面確實又提到非法定社福問題，當時已請審計處向審計部、監察院反映「法定社福項目該檢討了，這個已經不食人間煙火很多年了」。

張善政表示，少子化是國安問題，市府站在政府機關面對民眾的第一線，有必替父母設想，幫他們減輕生養、教育孩子的負擔，讓他們願意生小孩。另外，中央與地方的關係應該是雙向的，不是中央覺得地方非法定社福太多就扣地方的錢，所以市府要反映給中央「你的法定社福項目該是調整的時候了」。

魏筠認為張善政既然建議修法，應該可以透過國民黨在地6席立委推動，或者建議中央審計單位不要將非法定社福列為扣分項目；張善政回應，不要將非法定社福列為扣分項目也在建議之中，但這牽涉到中央財政問題，很多單位能不碰就不碰。

市府表示，行政院近期推「好孕3方案」，其中加碼生育津貼與凍卵補助，桃園在市長張善政上任後已實行。既然中央跟進，代表認同地方政策，但如果地方超前部署的政策被定義成「濫發」，無疑是中央「不食人間煙火」。

另外，國家鼓勵生育，桃園陸續推動「好孕專車」、「免費營養午餐」、「五歲幼兒助學金」等政策，促使桃園成為六都出生率最高、人口正成長的城市，但中央連3年以「非法定社福擴增」為由扣減一般性補助款，「懲罰努力、獎勵消極」的主計標準無異懲罰替中央補破網的地方政府。

市府強調，當少子化成為國家危機，中央與地方應攜手「加法治理」，而非以「減法主計」自縛手腳。

商品推薦