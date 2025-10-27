扛藍文宣重責 吳宗憲：選宜蘭縣長意向不變
國民黨立委吳宗憲將接任國民黨文傳會主委，外傳他接黨務後將不參選宜蘭縣長，吳宗憲昨說，他會繼續勤跑基層，以行動證明拚選縣長意向不變；藍營也有意參選的議長張勝德說，持續努力，尊重黨中央最後提名人選。至於宜蘭有無「藍白合」機會？民眾黨人選陳琬惠表示，看雙方黨中央有無整合機制。
國民黨二○二六年宜蘭縣長保衛戰，可能人選包括張勝德、吳宗憲。國民黨主席當選人鄭麗文廿四日公布中央黨部人事，其中負責第一線作戰的文傳會主委由吳宗憲出任。該人事案公布後，外傳吳擔任文傳會主委恐無暇兼顧宜蘭，不會參選宜蘭縣長，張勝德出線機會大增。但吳宗憲昨受訪時表示「不是這樣」。
吳宗憲表示，國民黨無論是誰出來參選，都必須扛起不能失去宜蘭的重責大任，他會繼續跑、努力拚，有信心可以凝聚藍白支持者，迎戰民進黨，守住宜蘭；接下來，他會以行動破除謠言、證明一切。他強調，一貫抱持開放立場，現階段大家各自努力拚走，最後黨中央提名誰，他就支持誰，也會幫黨提名的候選人站台。
張勝德表示，希望能在公平制度下求取最大公約數，產生最有可能勝選的人，也會尊重黨中央的決定。
相對於藍白仍待整合，綠營戰將已就定位。民進黨上周拍板徵召宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。
陳琬惠則表示，藍白要怎麼合？跟誰合？非人選問題，要看雙方黨中央有無整合機制。民眾黨人士說，藍白兩黨如何整合，仍待鄭麗文上任。
