各縣市大開社福支票 學者憂比價效應「花錢容易收回難」

各縣市大開社福支票，逢甲大學金融學院院長陳盛通說，當地方拿到更多統籌分配稅款，就要承擔更多地方自治事項，但現在地方政府有錢了，事權卻尚未畫分，導致出現「暫時性福利措施」，新竹市更喊出普發五千元消費金的一次性社福補助；他也說，花錢容易收回難，一旦福利提高，往後做不了惹民怨，加重地方財政負擔。

陳盛通指出，各縣市統籌分配稅款大增，出現「比價效應」，互相競爭誰的福利比較多；社會福利要做，但地方政府不能只做移轉性支付，應該把錢用在城市的基礎建設，包括提高自來水普及率、規畫停車空間等，對城市發展才有幫助。

東海大學會計系副教授陳岳鴻表示，選舉快到了，各縣市社福補助勢必不斷跟進加碼，尤其在教育與長者福利出現很多「社福支票」，現在講「班班有鮮奶」，後面可能變成「班班有鮮奶加碼麵包」，很多社福補助沒有排富，齊頭式平等就是「假公平」。

陳岳鴻也指出，如果地方財政允許就沒問題，不然支票開了，明年沒錢又跳票，甚至在地方基礎建設也喊沒錢；地方政府應謹守財政紀律，依照地方發展優先順序，在施政上做好資源分配，才可讓地方財政永續。

商品推薦