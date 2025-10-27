各地紛推福利新措施 「津貼候鳥」逐福利而居

財政收支劃分法修正後，各縣市財源大進補，加上明年縣市長選舉，各地紛紛推出福利新措施。台中市非中央法定社福支出年度預算上看七十億元，明年將推出「寶貝咱的囡仔」補助生育計畫；桃園市更突破百億元大關，擴大敬老愛心卡應用項目；南投則幫長者付健保自付額、竹市計畫發五千元消費金等，福利琳瑯滿目。

台中市明年執行「寶貝咱的囡仔」計畫，包含生育津貼愈多胎領愈高、生生喝鮮乳、增設游泳設施三個子計畫，都屬非中央法定社福預算；其中半數預算用於「台中愛胎萬」子計畫，明年起一、二胎補助二萬元，第三至五胎分別補助三至五萬元等，總計編列三點四億元。

桃園市明年統籌分配稅款比今年多二九○億餘元，雖因一般性補助款減少，市府估計可支配經費增約一四一億餘元。市府計畫明年再增加非中央法定社福支出，敬老愛心卡開放租用YouBike電輔車與擴編愛心車隊規模，共增加約五千五百萬元。

南投縣明年起將補助六十五歲以上長者健保自付額，由於台中市早已實施長者健保費補助，南投縣長者常反映「想搬到台中住」，縣長許淑華希望此補助能減少老人社福差距。

新竹市明年統籌分配款大增約二一四億元，代理市長邱臣遠宣布，明年針對設籍滿十年且符合資格的長者發放一萬元愛老津貼、育兒津貼明年三月起每月加碼一千元，另也編列卅億元預算，發放每位市民五千元振興消費金。

由於敬老福利各縣市不一，也衍生「福利移民」現象。桃園市長張善政上任後推動國中小營養午餐免費，但比新竹縣晚一步，楊梅就有國小家長將小孩戶籍遷到鄰近的竹縣湖口鄉；桃園營養午餐免費上路後，市府官員也耳聞新北林口、鶯歌等地民眾遷戶籍到桃園。

彰化生育津貼一胎三萬元、台中僅兩萬元，不少人生育前遷戶籍到彰化，孩子進入托育年齡又遷回台中，領取更高的托育津貼，讓年輕家長有如「津貼候鳥」。明年起，台中、彰化都計畫加碼生育津貼，刺激人口成長。

