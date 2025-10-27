縣市社福支出 綠委喊加碼 江啟臣促避免差別待遇

許多縣市提高非中央法定的社福預算，卻遭中央扣減一般性補助款。民進黨徵召參選台中市長的立委何欣純說，社福項目就是要照顧民眾生活需求，除非中央法規有負面表列確定不予補助，應視地方財政能力狀況來實施，若由她主政台中市，不僅維持補助老人健保費，甚至還有放寬的空間，其他社福項目當然可以開放討論。

何欣純說，台中經濟與稅收皆還在增長期，社福照顧無論新增或原有項目放寬調整，本就應時時傾聽民意需求，例如普發現金議題，她不只一次主張，若把台中市政府想像成一間大公司，市民就是公司股東，如果公司賺錢，股東就可分享成果，她若當選市長，一定將台中經濟發展成果和市民共享。

立法院副院長江啟臣表示，社會福利與地方自治息息相關，地方政府必須視其地方人口結構、特性，以及發展方向來規劃社會福利支出，因地制宜才能妥適照顧民眾生活，也才能貫徹政府照顧弱勢的國家義務。但各地方政府受限於財政能力而有不同的社福支出，進而導致一國多制的狀態，形成國民之間的差別待遇，與其糾結於非法定社福支出過高而扣減地方補助款，不如理性討論、重新檢討法定支出與財源分配，讓每個國民都獲得相同對待。

民進黨立委林岱樺表示，有許多法定以外的社福支出，是中央與地方合作的重大政策，例如政委陳時中提出生育獎勵金提高到十萬元，就是將原本的社福支出從地方加碼轉化為中央政策，有關老人健保補助也是六都率先推動，逐漸變成中央政策；未來若擔任高雄市長，她會積極向中央反應地方民意的需求，促成中央資源投入地方社會福利。

民進黨立委賴瑞隆說，現行國民黨通過的財劃法，對高雄造成實質損失近兩百億元，綠營也提出修正草案，減少南北差距，讓營養午餐、鮮奶、好運卡等社會福利不受影響，中央地方一起面對這些問題。

不過，台南市長黃偉哲說，有些地方首長為了衝刺施政滿意度、個人選舉，於是任性大撒幣、甚至舉債來做非中央法定社福項目，但這類補助的賞味期很短，讓地方財政情何以堪？真的是人民需要的嗎？還是政治人物想要的？既然首長要用市庫或縣庫恣意揮霍，就不應要求中央「補錢」，且目前非中央法定社福項目扣除的一般補助款制度，同個支出項目被扣款也只有一次性，一旦修法讓非中央法定社福項目不必扣款，只會讓縣市之間「富者愈富、貧者愈貧」。

