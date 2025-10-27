聽新聞
桃市一般性補助款被扣 張善政：中央社福跟不上時代

聯合報／ 記者陳俊智陳敬丰范榮達李宗祐／連線報導
桃園市府因國中小營養午餐免費等社福支出，遭中央扣減一般性補助款。記者林伯東／攝影
桃園市府因國中小營養午餐免費等社福支出，遭中央扣減一般性補助款。記者林伯東／攝影

明年適逢縣市長大選，各地方政府近年拚社福有感，非中央法定社福支出不斷攀升，有縣市卻遭中央扣減一般性補助款。桃園市長張善政上任至今，已遭中央扣減一億一千八百多萬元，他指出，中央法定社福項目跟不上時代，「不食人間煙火很多年」，市府已向審計部、監察院反映，他建議不要再將非中央法定社福列為扣分項目。

桃市府前年推出國中小營養午餐免費、調高生育津貼、六十五歲以上長者三節禮金並取消排富，被中央扣減一般性補助款一億元，達扣減上限。二○二四年因新增「一生好運卡」孕婦車資補助，遭扣一八一六萬多元，市府預估，今年因孕婦車資補助、放寬生育津貼請領條件，將再被扣七七一萬多元。

張善政說，少子化是國安問題，市府有必要替父母設想減輕負擔，讓年輕人願意生小孩。另外，中央與地方的關係應該是雙向的，不是中央覺得地方非法定社福太多就扣地方的錢，市府也要向中央反映，「法定社福項目該是調整的時候了」。

桃市府也表示，行政院近期推「好孕三方案」，其中加碼生育津貼與凍卵補助，桃園皆已實行，「既然中央跟進，代表認同地方政策」，但若地方超前部署的政策被定義成「濫發」，無疑是中央「不食人間煙火」，形同懲罰替中央補破網的地方政府。

苗栗縣二○一六年因財政惡化，縣府減少編列非中央法定社會福利預算金額等改善措施，但近三年又從十三項、五四七四萬餘元成長至十八項、三點六億餘元，近二年一般性補助款也遭扣減八千多萬元。

「中央不能一直拿以前的事情懲罰現在的縣民，不盡公平。」苗栗縣長鍾東錦說，縣府承擔背負債務且努力開源節流，但有些事非做不可，像敬老禮金、營養午餐加碼都獲好評，中央有責任、義務協助縣府，支持民之所欲的社福統一標準，變成合法的支出。

嘉義縣、澎湖縣去年補助款也分別遭砍六百四十萬、四千八百多萬元，嘉義縣長翁章梁表示，會堅守財政紀律，以民眾福祉為優先。澎縣府指出，若需修法，建議應由對口單位主計處向主計總處提出。

台中市副市長黃國榮說，社福政策分為法定和非中央法定項目，兩者分際並非絕對，隨著社會演進、經濟發展與稅收增加，或人民需求與社會發展，部分非中央法定項目可以適時檢討。黃國榮說，地方政府推動非中央法定社福，一定會衡量財務狀況，不會債留子孫。

