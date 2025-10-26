外交部急駁賴清德「魯莽」 醫反酸：「他」當年被罵笨蛋總統也沒回嘴

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
美國時代雜誌專欄文章指出，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」；圖為民眾觀看時代雜誌網頁。記者陳正興／攝影
美國時代雜誌專欄文章指出，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」；圖為民眾觀看時代雜誌網頁。記者陳正興／攝影

美國學者在時代雜誌專文指賴清德總統是魯莽領導人，外交部急發聲明回應否認，時事評論家、醫師沈政男狠酸綠營格局狹隘，指當年馬英九被笑是「笨蛋總統」也沒回嘴，如今執政黨卻用國家機器回應，好像不能批評，干擾言論自由不自知。

沈政男指出，時代雜誌撰稿人寫專文指「賴清德總統是魯莽的領導人」，外交部馬上聲明抗議，中央社引用其回應寫「時代雜誌『報導』」，卻被綠營拿來開刀，說「只是投書，不是報導」，中央社最後發聲明致歉，並懲處記者、編輯及督導。

他痛批，「這就是綠營，不只領導人魯莽，根本整個陣營就是格局狹隘」；反觀，2012年時任總統馬英九被「經濟學人」以bumbler一詞稱呼，綠營笑稱「笨蛋總統」，當時外交部有沒有發聲明抗議？如今賴被說魯莽，就要用國家機器去回應。

而這其實是一種對於言論自由的干擾，但他們顯然不自知，更把台灣的整體格局做low了，好像大家都像你一樣不能批評，一被講壞話就大肆回嘴；更糟的是，綠營連「時代雜誌」都不會看，因為那篇文章確實並非投書，而是二合一的報導。

沈政男表示，事實上該文章根本不是什麼投書，而是由特約撰稿人的評論文章，是跟「台灣在戰爭陰影中」這篇報導一起刊出，先描述事實，再給予論斷，是二合一的報導文章，因此「時代雜誌」的意思，就是台灣有一個魯莽的總統！

