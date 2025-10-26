總統賴清德台南視察風災復原成果 強調建設持續推進「一直掛在心上」

總統賴清德今年7、8月受到雲嘉南風災及大罷免失利影響，執政表現滿意度民調一度下滑，近期民調止跌回升，賴清德今天回到台南新營關心丹娜絲風災後房舍修繕情形，同時說明台南各項重大建設進展，盼能拉抬民調；另外，南市環保局廢棄物暫置場預計10月底關閉，新營五興里長郭茂松也關心後續磚瓦廢棄物清運問題，市長黃偉哲則承諾將專案處理。

賴清德表示，丹娜絲颱風對台南、嘉義造成重大災情，「我一直都掛在心上」，所以有機會就會回台南關心復原進度，此次受災戶數量非常龐大，光是台南就有4萬多戶，看得出來大家努力的成果，自己非常感佩，當然也要感謝市長黃偉哲率領團隊及各區公所同仁的辛苦。

賴提到，台灣每年會遇上颱風好幾次，每次颱風都會造成幾個縣市發生災情，因此以往颱風造成受損災害時，政府其實是沒有提供補助，然而此次丹娜絲颱風造成西部災情嚴重，因受災數量太多，中央政府特別設置前進指揮所，並首次針對風災發放屋損慰助金。

賴清德此次除關心災後復原情況外也說明，台南不僅是文化古都，更是科學的新城，各項基礎建設要持續推動，特別是未來的交通運輸系統，其中包含鐵路地下化預計明年通車、台南捷運第一期藍線獲行政院核定，可望明年動工，這也是其時任台南市長時送案中央推動。

賴清德強調，政府有責任把台南建設好，讓市民有良好居住環境，更希望未來台南不僅要自己好，當台灣面對國際競爭時，台南也能成為台灣的依靠，讓台灣持續在國際上前進。

過程中，五興里長郭茂松提到，目前磚塊、石綿瓦登記清運到10月底，但鄉鎮里內有許多長輩根本不知道要登記，且部分受損房屋是因缺工導致修繕進度慢，倘若11月之後又有民眾清出風災受損的磚瓦該如何清運，希望市府相關單位能幫幫忙。對此，黃偉哲回應，針對登記截止後，若有民眾還有磚瓦廢棄物需清運，將以專案進行處理。

台南此次風災屋損慰助金核撥件數達4萬7775件，核撥金額達12億4262.4萬，目前已全數核撥完成，而屋損修繕情況，一般戶由政府媒合簽約修繕共774戶、已完工762戶，目前仍有12戶未完工；不簽約共1718戶、自行修繕1669戶、不修繕49戶。另外，不需媒合自行修繕則有1萬1691戶；目前仍蓋帆布則有237戶，其中空屋17戶、不拆不修則有220戶。 總統賴清德今天回到台南新營關心丹娜絲風災後房舍修繕情形，對於災後復原他強調「一直都掛在心上」，未來台南各項建設也需持續推進。記者萬于甄／攝影

商品推薦