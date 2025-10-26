中選會委員11月剩4人無法開會 政院：盡快完成徵詢

快訊

中央社／ 台北26日電

中選會6位委員任期至11月3日，但依規定中選會至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議，若未能即時補足人事，中選會11月起將剩4位委員，將無法召開會議決議，可能影響2026年選務辦理。

行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰已經表示，會儘快完成徵詢作業，將中選會人事同意權案送交立法院審議。

中選會委員多為法政界專家，例如法律系教授、政治系教授、律師、或有法政相關學識等人員。目前中選會共有10位委員，其中主委李進勇、副主委陳朝建，委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬共6人，任期將在今年11月3日屆滿，而李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰等4人已連任1次；依規定，行政院長須在任滿前3個月前、即今年8月提名新任委員。

李進勇日前在立法院備詢時指出，很擔心人事屆期問題，尤其明年底就要辦地方公職人員選舉，很多選舉前置作業與應辦事項期程規劃，都要在明年年初就先規劃；若屆期仍未補足人事，將使中選會業務陷於停頓。

據了解，中選會10月31日將舉行屆期委員任內最後一次委員會議，不過應不會觸及2026年選務事項，而是交由新任委員處理。

根據中選會組織法，中選會委員設9人至11人，一任4年，得連任一次。除了主委、副主委外，其餘為無給職，開會時須有全體委員1/2以上出席始得開議。李進勇先前指出，根據規定，開會門檻以法定最低委員人數9人的1/2為基準，也就是至少要有5人才能開會決議。

針對中選會委員提名，以及傳出行政院不排除尋求立法院長韓國瑜協助。行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰已經表示，會儘快完成徵詢作業，將中選會人事同意權案送交立法院審議。

李慧芝說，為讓兩院能良好合作，卓榮泰與韓國瑜一直都有互動聯繫，上個會期為了加速推動丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例，卓榮泰就事先拜訪韓國瑜，後續特別條例順利三讀。卓榮泰也希望兩院能持續溝通互動，以利推動各項福國利民的法案。

