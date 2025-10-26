盧比歐指不會棄台換美中協議 林佳龍感謝對台堅定立場

美中經貿官員25日起在馬來西亞舉行會談，美國國務卿盧比歐指出，不會以放棄台灣來換取貿易協議。外交部今天表示，外交部長林佳龍感謝美方再度強調對台堅定立場，將持續密切關注美中互動情形，確保台灣利益不受影響。

路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）25日在從以色列飛往卡達前往亞洲的專機上，對隨行記者表示：「如果大家擔心的是那種以放棄台灣來換取某種貿易協議，或獲取貿易上的優惠待遇，我不認為你們會看到那種貿易協議。沒有人打算這麼做。」

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍歡迎並感謝美國再次公開強調對台灣的堅定立場。川普政府上任以來，已多次於各類國際場合，明確重申對台支持及美國長期的一貫政策，9月在聯大期間的美日韓三國外長聯合聲明，以及7大工業國集團（G7）外長聯合聲明等，並強調維持台海和平穩定的重要性，及反對任何片面以武力改變現狀的企圖。

外交部強調，將持續密切關注美中互動情形，台美之間溝通管道暢通，將續與美方保持溝通，確保台美關係穩定深化，及台灣利益不受影響。

