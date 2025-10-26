李逸洋：台灣成日蘋果葡萄最大買家 貿易暢旺增情誼

快訊

中央社／ 台北26日電

駐日代表李逸洋今天出席山梨台灣總會舉辦的「中華民國114年國慶大會」。李逸洋指出，日本是台灣鳳梨、香蕉的最大出口國，而台灣是日本蘋果、葡萄的最大買家。中國2021年禁台灣鳳梨進口，前日相安倍晉三大力促銷台灣鳳梨；新任首相高市早苗延續安倍路線，相信台日關係能更進一步發展。

李逸洋在國慶大會致詞時感謝山梨台灣總會協助，使台灣與山梨縣在經濟、教育、文化等領域建立深厚關係。他表示，日本是台灣鳳梨、香蕉和芒果的最大出口國，而台灣是日本蘋果、葡萄、山藥和柿子的最大出口國，台灣購買許多日本農產品，展現台日情誼深厚。

他指出，台灣9成以上的鳳梨和香蕉以及57%的芒果出口到日本；同時，日本77.5%的蘋果、58.6%的葡萄、53.4%的山藥和42.5%的柿子出口到台灣。台灣也是日本桃子、和牛、草莓和梨的第二大出口國。

李逸洋說，這些台灣與日本農產品相互出口的數據，絕大部分是第一次公開。台灣人口2300萬，僅居世界第57位，但能如此大力支持日本農產品，是相當了不起的。

李逸洋表示，山梨縣是水果大縣，山梨的葡萄和桃子在台灣頗受歡迎，這些交流進一步加深台灣與山梨縣的情誼，有助於雙方發展。

李逸洋也感謝山梨縣民眾在台灣花蓮颱風和水災發生後迅速提供支持及援助。他指出，在經濟領域，山梨縣與台灣企業在氫能領域推動技術合作，以實現脫碳社會為目標。在教育領域，山梨縣內學校與高雄市和台中市學校締結姊妹校，積極進行雙方學生交流。在文化領域，富士山和玉山簽訂「友好山岳」協議。

李逸洋說，台灣和日本是重要的朋友，共享自由、民主、人權和法治等基本價值；日本是台灣的第三大貿易夥伴，台灣是日本的第四大貿易夥伴，在投資和產業合作方面保持密切關係。另外，台日間互訪人數去年創下736萬人次的歷史新高，今年預計將達800萬人次，代表處將秉持迄今的基礎，進一步推動台日友好關係。

日本眾議員中谷真一及前山梨縣知事、參議員後藤齋也出席這場活動。

