貝里斯2位部長訪台 將與電動車產業廠商交流

中央社／ 台北26日電

友邦貝里斯2位部長今天抵台，訪台期間將接受外交部長林佳龍款宴，並拜會交通部、環境部及台北市交通資訊中心等，另與台灣電動車產業廠商交流意見。

外交部下午發布新聞稿指出，貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（Louis Zabaneh）及公共事業、能源暨後勤部長柴巴特（MichelChebat，另譯：薛霸）一行2人於26日至30日來台訪問，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，此行是卓巴奈及柴巴特任內首度訪台，在台期間將接受外交部長林佳龍款宴，並將拜會交通部、環境部、台北市交通資訊中心及財團法人國際合作發展基金會，另將與電動車產業廠商交流意見，以及參訪「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」、國立故宮博物院與台北101大樓等。

外交部強調，台貝邦誼篤睦，長期以來在公衛醫療、交通建設、教育文化、環境氣候及婦女賦權等領域的合作成果豐碩。近年來，外交部更在「總合外交」政策理念下，與貝里斯政府共同積極推動「榮邦計畫」，未來兩國將於良好合作基礎上持續深化雙邊交流，增進台貝更緊密的合作關係。

