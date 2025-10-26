貝里斯2位部長訪台 將與電動車產業廠商交流
友邦貝里斯2位部長今天抵台，訪台期間將接受外交部長林佳龍款宴，並拜會交通部、環境部及台北市交通資訊中心等，另與台灣電動車產業廠商交流意見。
外交部下午發布新聞稿指出，貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（Louis Zabaneh）及公共事業、能源暨後勤部長柴巴特（MichelChebat，另譯：薛霸）一行2人於26日至30日來台訪問，外交部表達誠摯歡迎。
外交部說明，此行是卓巴奈及柴巴特任內首度訪台，在台期間將接受外交部長林佳龍款宴，並將拜會交通部、環境部、台北市交通資訊中心及財團法人國際合作發展基金會，另將與電動車產業廠商交流意見，以及參訪「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」、國立故宮博物院與台北101大樓等。
外交部強調，台貝邦誼篤睦，長期以來在公衛醫療、交通建設、教育文化、環境氣候及婦女賦權等領域的合作成果豐碩。近年來，外交部更在「總合外交」政策理念下，與貝里斯政府共同積極推動「榮邦計畫」，未來兩國將於良好合作基礎上持續深化雙邊交流，增進台貝更緊密的合作關係。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言