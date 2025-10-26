快訊

路邊遇昏迷者急幫CPR 外送員趕送餐違規挨罰…網感動：我來繳罰單

人工智慧還能這樣玩！她設計「AI幼兒」、寫歌創作 拓展跨領域應用

執行合規？非洲豬瘟場特約獸醫「一查有2人」 台中農業局：啟動調查

聽新聞
0:00 / 0:00

陸星會談重申一中政策反台獨 我外交部嚴正關切

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
新加坡總理黃循財（右一）與大陸國務院總理李強舉行會談時，重申新加坡奉行明確而一貫的「一個中國」政策，反對台灣獨立。圖為黃循財25日在新加坡國會大廈為李強舉行歡迎儀式。（新華社）
新加坡總理黃循財（右一）與大陸國務院總理李強舉行會談時，重申新加坡奉行明確而一貫的「一個中國」政策，反對台灣獨立。圖為黃循財25日在新加坡國會大廈為李強舉行歡迎儀式。（新華社）

新加坡外交部25日發布新聞稿指出，星國總理黃循財於會晤中國國務院總理李強時，重申新加坡奉行所謂「一中政策」與「反對台獨」。我外交部表示，對於星方在與中國官員會晤時擅自對我國主權地位發表評論，外交部表達嚴正關切。

外交部強調，台灣近年在政治自由、經濟發展及國家競爭力都名列前茅，國際社會對台灣各項表現也高度肯定，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是國際社會的客觀事實與廣泛共識。因此，外交部籲請新加坡尊重中華民國台灣主權獨立的事實，切勿發表傷害台星兩國長久情誼的評論。

外交部再次強調，台灣堅定捍衛國家主權與民主價值，我國將持續與理念相近國家共同致力維護民主自由的台海現狀及區域的和平穩定。

外交部 主權 中華民國台灣

延伸閱讀

李強訪新加坡簽署八項協議 推綠色數位航運走廊

李強與新加坡總理黃循財會談 雙方簽署「綠色數位航運走廊」等8項協議

李強抵新加坡訪問 喊話「加強發展戰略對接」

再出小動作…南非外交部將台灣駐處單獨列「其他」 我外交部發聲

相關新聞

兩次大罷免之後 游盈隆：賴總統不再是超級助選員

台灣民意基金會董事長游盈隆今早接受前總統陳水扁電台節目專訪，針對大罷免可能對2026、2028選舉產生的影響，直言民進黨...

任國民黨文傳會主委不參選宜蘭縣長？吳宗憲以行動證明：繼續拚

國民黨不分區立委吳宗憲獲黨主席鄭麗文重用，接掌文傳會主委。外傳他擔任文傳會主委後，不參選宜蘭縣長，但事實剛好相反，吳宗憲...

綠委批「投誠APP」是不折不扣的叛國軟體 國安單位應調查

傳有中國工程師製作一款App「歸家」，號稱讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」，號稱全台已有逾7萬3000人登記。民進黨立委...

蔡英文去同志大遊行 黃士修：喚醒賴總統被網軍攻擊PTSD

第23屆台灣同志遊行昨天登場，前總統蔡英文帶愛犬親臨現場致意。核能流言終結者創辦人黃士修今天在臉書貼文表示，蔡英文有去同...

陸星會談重申一中政策反台獨 我外交部嚴正關切

新加坡外交部25日發布新聞稿指出，星國總理黃循財於會晤中國國務院總理李強時，重申新加坡奉行所謂「一中政策」與「反對台獨」...

綠營複製陳俊宇勝選模式助林國漳選縣長？陳琬惠曝：2人背景不同

2024宜蘭縣區域立委選舉，民進黨前立委陳歐珀疑涉案退選，改由前縣議員陳俊宇在選前半年披掛上陣，最終保住綠營這席立委；這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。