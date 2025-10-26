陸星會談重申一中政策反台獨 我外交部嚴正關切

新加坡外交部25日發布新聞稿指出，星國總理黃循財於會晤中國國務院總理李強時，重申新加坡奉行所謂「一中政策」與「反對台獨」。我外交部表示，對於星方在與中國官員會晤時擅自對我國主權地位發表評論，外交部表達嚴正關切。

外交部強調，台灣近年在政治自由、經濟發展及國家競爭力都名列前茅，國際社會對台灣各項表現也高度肯定，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，更是國際社會的客觀事實與廣泛共識。因此，外交部籲請新加坡尊重中華民國台灣主權獨立的事實，切勿發表傷害台星兩國長久情誼的評論。

外交部再次強調，台灣堅定捍衛國家主權與民主價值，我國將持續與理念相近國家共同致力維護民主自由的台海現狀及區域的和平穩定。

