快訊

美中談妥了！美財長：美中達成貿易框架 吉隆坡會談議題曝光

政府抽獎超好中？他揭農糧署冷門活動 笑稱「獎品拿到手軟」

中職／桃猿迎戰G4推「啃老」打線 林泓育首度出賽

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營複製陳俊宇勝選模式助林國漳選縣長？陳琬惠曝：2人背景不同

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠持續勤跑基層、備戰縣長。她認為，民進黨提名林國漳參選縣長，林完全沒有政治工作經驗，與陳俊宇的從政背景不同，無法複製陳俊宇勝選經驗。圖／陳琬惠臉書
民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠持續勤跑基層、備戰縣長。她認為，民進黨提名林國漳參選縣長，林完全沒有政治工作經驗，與陳俊宇的從政背景不同，無法複製陳俊宇勝選經驗。圖／陳琬惠臉書

2024宜蘭縣區域立委選舉民進黨前立委陳歐珀疑涉案退選，改由前縣議員陳俊宇在選前半年披掛上陣，最終保住綠營這席立委；這次提名林國漳律師參選2026縣長，想要複製陳俊宇勝選模式奪下宜蘭政權，但民眾黨縣黨部主委陳琬惠表示，陳、林兩人從政背景不同，無法如此複製。

陳琬惠是目前檯面上有意參選2026年縣長的人選中，唯一有參選過縣長及立委經驗的候選人，她在2024年總統及立委選舉拿下5萬多票、約20%得票率，雖敗猶榮；藍白在選舉分裂下，也使得原本選情看好的國民黨立委候選人黃琤婷，最後輸給陳俊宇二萬多票。

2023年5月，前立委陳歐珀爆出涉及「im.B」弊案，過沒幾天宣布退選，當時想要參選立委的黨內人士很多，但最後由系出正國會的前縣議員陳俊宇遞補上戰，7月獲提名參選，距離隔年元月的投票選舉日只有短短半年時間，民進黨新潮流主導這場選戰，最後全力把陳俊宇輔選當選，危機中保住這席立委。

2026年宜蘭縣長選舉，綠營排除黨內其他有意參選者，提早在距離投票前一年多，提名宜蘭信賴之友會理事長林國漳律師參選，早早定於一尊，有更多時間備戰。陳俊宇立委勝選模式，讓綠營人士信心滿滿，認為林形象清新、品格端正，只要民進黨團結拚選戰，定能力戰縣長再下一城。

民眾黨在宜蘭縣長這一局，扮演關鍵的少數，唯有「藍白合」才有可能延續宜蘭執政。

對此，陳琬惠表示，林國漳與陳俊宇不同，陳俊宇擔任過民進黨縣黨部主委及縣議員，在地方上有一定知名度，但最近提名林國漳後，各界普遍反映「他是誰？」林國漳從來都沒有從事政治工作的經驗，欠缺知名度，兩個人的背景不相同，無法如此複製經驗，民進黨很會打選戰沒錯，但還是要看候選人的個人素質。

陳俊宇 立委選舉 宜蘭 民進黨 林國漳 陳琬惠

延伸閱讀

各作戰區成立無人機大隊 陸軍：明年7月前全數成編

顧立雄：M1A2T戰車31日正式成軍 陸軍無人機大隊明年7月前編成

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

相關新聞

兩次大罷免之後 游盈隆：賴總統不再是超級助選員

台灣民意基金會董事長游盈隆今早接受前總統陳水扁電台節目專訪，針對大罷免可能對2026、2028選舉產生的影響，直言民進黨...

任國民黨文傳會主委不參選宜蘭縣長？吳宗憲以行動證明：繼續拚

國民黨不分區立委吳宗憲獲黨主席鄭麗文重用，接掌文傳會主委。外傳他擔任文傳會主委後，不參選宜蘭縣長，但事實剛好相反，吳宗憲...

綠委批「投誠APP」是不折不扣的叛國軟體 國安單位應調查

傳有中國工程師製作一款App「歸家」，號稱讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」，號稱全台已有逾7萬3000人登記。民進黨立委...

蔡英文去同志大遊行 黃士修：喚醒賴總統被網軍攻擊PTSD

第23屆台灣同志遊行昨天登場，前總統蔡英文帶愛犬親臨現場致意。核能流言終結者創辦人黃士修今天在臉書貼文表示，蔡英文有去同...

綠營複製陳俊宇勝選模式助林國漳選縣長？陳琬惠曝：2人背景不同

2024宜蘭縣區域立委選舉，民進黨前立委陳歐珀疑涉案退選，改由前縣議員陳俊宇在選前半年披掛上陣，最終保住綠營這席立委；這...

奧地利承認台灣國際駕照 林佳龍：有助雙方經貿交流

奧地利恢復承認台灣國際駕照。外交部長林佳龍於社群媒體透露，9月出訪奧地利曾向當地官員、議員反映此事，樂見奧地利恢復承認台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。