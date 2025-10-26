綠營複製陳俊宇勝選模式助林國漳選縣長？陳琬惠曝：2人背景不同

2024宜蘭縣區域立委選舉，民進黨前立委陳歐珀疑涉案退選，改由前縣議員陳俊宇在選前半年披掛上陣，最終保住綠營這席立委；這次提名林國漳律師參選2026縣長，想要複製陳俊宇勝選模式奪下宜蘭政權，但民眾黨縣黨部主委陳琬惠表示，陳、林兩人從政背景不同，無法如此複製。

陳琬惠是目前檯面上有意參選2026年縣長的人選中，唯一有參選過縣長及立委經驗的候選人，她在2024年總統及立委選舉拿下5萬多票、約20%得票率，雖敗猶榮；藍白在選舉分裂下，也使得原本選情看好的國民黨立委候選人黃琤婷，最後輸給陳俊宇二萬多票。

2023年5月，前立委陳歐珀爆出涉及「im.B」弊案，過沒幾天宣布退選，當時想要參選立委的黨內人士很多，但最後由系出正國會的前縣議員陳俊宇遞補上戰，7月獲提名參選，距離隔年元月的投票選舉日只有短短半年時間，民進黨新潮流主導這場選戰，最後全力把陳俊宇輔選當選，危機中保住這席立委。

2026年宜蘭縣長選舉，綠營排除黨內其他有意參選者，提早在距離投票前一年多，提名宜蘭信賴之友會理事長林國漳律師參選，早早定於一尊，有更多時間備戰。陳俊宇立委勝選模式，讓綠營人士信心滿滿，認為林形象清新、品格端正，只要民進黨團結拚選戰，定能力戰縣長再下一城。

民眾黨在宜蘭縣長這一局，扮演關鍵的少數，唯有「藍白合」才有可能延續宜蘭執政。

對此，陳琬惠表示，林國漳與陳俊宇不同，陳俊宇擔任過民進黨縣黨部主委及縣議員，在地方上有一定知名度，但最近提名林國漳後，各界普遍反映「他是誰？」林國漳從來都沒有從事政治工作的經驗，欠缺知名度，兩個人的背景不相同，無法如此複製經驗，民進黨很會打選戰沒錯，但還是要看候選人的個人素質。

