奧地利承認台灣國際駕照 林佳龍：有助雙方經貿交流

奧地利恢復承認台灣國際駕照。外交部長林佳龍於社群媒體透露，9月出訪奧地利曾向當地官員、議員反映此事，樂見奧地利恢復承認台灣國際駕照，感謝奧國政界以及外館努力。

外交部24日宣布，奧地利交通部10月所發布的相關更新行政命令，已明文承認台灣國際駕照的效力，即日起持台灣國際駕照搭配台灣駕照正本，可在奧地利駕車。

林佳龍於臉書發文表示，奧地利政府於2024年突然取消承認台灣國際駕照，許多民眾大感失望，外交部便透過多方管道與奧地利政府協調。他今年9月訪問奧地利期間，與奧地利多位跨黨派國會議員會晤時也談及此事。

林佳龍回顧當時與奧地利議員說明，台灣與奧地利首都維也納之間每天都有直飛航班，每年赴奧國的觀光客與商務旅客眾多，無法自駕的限制不僅造成極大不便，也無益拓展經貿合作。在場議員及官員承諾會積極向奧地利政府反映，並敦促奧國政府修法、重新承認台灣國際駕照。

林佳龍說，近日駐奧地利代表劉玄詠終於傳來好消息，他除了向奧地利政府致謝，也特別感謝奧國友好的國會議員及官員，並肯定外館人員長期以來的努力。

林佳龍指出，這次奧國恢復承認台灣國際駕照，不僅提升台灣旅客出遊的便利性，也有助深化雙方在經貿、觀光、文化與科技等領域的交流合作。台灣將依據平等互惠原則，恢復承認奧地利駕照的效力，以提升彼此交流互動與友好情誼。

