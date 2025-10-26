兩次大罷免之後 游盈隆：賴總統不再是超級助選員

台灣民意基金會董事長游盈隆今早接受前總統陳水扁電台節目專訪，針對大罷免可能對2026、2028選舉產生的影響，直言民進黨路線或心態若沒改變，明年最後可能輸到只剩下台灣尾屏東；賴清德總統執政已過3分之1，相較蔡英文第一屆任期，一般人說不出賴清德的重要施政，這是賴的最大問題。

台灣今年經歷726、823兩次大罷免，游盈隆今上節目分析兩次大罷免失敗的原因。他表示，台灣人尊重民主程序，這是大罷免沒成功的最重要原因；大罷免跟認同或親不親中沒有關係，雖然目的神聖但不能正當化手段的不當，也就是說「不能不擇手段達成目標」。

陳水扁提及當年太陽花學運讓國民黨三連敗，大罷免是否也會對民進黨造成這樣的效應。 游盈隆說， 2020總統選舉蔡英文得到817萬選票，主要是香港抗中引起台灣人憤慨，這是共產黨催出來的大海嘯。大罷免對明年縣市長選舉當然影響很大，首先賴清德目前聲望偏低，從王牌變成「卡無力」，已經不是超級助選員。其次大罷免讓藍白結合在一起，比以前更密切，整體社會氣氛對2026非常不利。

陳水扁追問游盈隆，為何認為民進黨2026縣市長選舉可能很慘，5席減4席，最後只剩台灣尾（屏東）。游回應，這個說法的主要用意是要民進黨要反省，「嚴重提醒」民進黨不能再這樣搞下去，不過最後結果如何還要看未來表現。

游盈隆向賴總統提出建言說，賴執政已經過3分之1，又遇上大罷免大失敗「大槓龜」，無論檯面上公開如何講話，他應該要深深思考一個問題，「接下來3分之2時間是否還要繼續照原來的方式走下去？」

游盈隆另提及賴清德跟蔡英文不同之處，他表示，蔡英文第一個任期給人感覺很衝、拚改革，推動沒收黨產、轉型正義、年金改革及一例一休等政策讓大家有感，而賴有何重要施政，一般人說不出來，這是他的最大問題。 台灣民意基金會董事長游盈隆接受前總統陳水扁節目專訪，他認為，兩次大罷免失敗，十分不利民進黨明年縣市首長選舉。圖／取自微微笑廣播網YT

