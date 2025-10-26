任國民黨文傳會主委不參選宜蘭縣長？吳宗憲以行動證明：繼續拚

國民黨不分區立委吳宗憲獲黨主席鄭麗文重用，接掌文傳會主委。外傳他擔任文傳會主委後，不參選宜蘭縣長，但事實剛好相反，吳宗憲這兩天持續勤跑基層，並且在溪南地區增設服務據點，以行動證明繼續拚選縣長。

國民黨2026年宜蘭縣長保衛戰，有可能的人選包括議長張勝德及認養宜蘭服務選區的不分區立委吳宗憲，兩人近來都努力經營，爭取選民認同。國民黨新任黨主席18日產生後，鄭麗文24日公布人事任命，其中負責第一線作戰的文傳會主委由吳宗憲擔任。

人事案公布後，連日來外傳吳宗憲接下文傳會主委，要面對全台各縣市的宣傳選戰，恐無暇兼顧宜蘭，不會參選宜蘭縣長，張勝德出線的機會大增。

吳宗憲受訪時表示，不是這樣喔，國民黨無論是誰出來參選，都必須扛起不能失去宜蘭的重責大任，他會繼續跑、努力拚，而且有信心可以凝聚藍白支持者，迎戰民進黨，守住宜蘭，接下來他會以行動破除謠言、證明一切。

賴清德總統誓言要拿下宜蘭縣，吳宗憲表示，民進黨是很會選舉的政黨，選前一年多就提名人選，早早定於一尊，提名一位跟宜蘭地方政治連結不強的林國漳律師，一定有其用意；國民黨要面對的不是林國漳，而是賴總統與新潮流派系大舉重兵壓境的激烈選戰。

其實，吳宗憲與鄭麗文並不熟，不過兩人都是屬於擅長火線拚戰的政治人物，不少親近鄭麗文的人士力薦吳宗憲，認為他形象正直，雖是第一次擔任立委，但帶領團隊用心努力，無論口才論述及議題反應能力都相當強，適合這個職務。

國民黨並沒有規定文傳會主委不能參選縣市長，據了解，黨中央及鄭麗文不反對吳宗憲繼續勤跑經營宜蘭，而且從吳宗憲掌握地方議題的快速及服務效率品質來看，選民會支持一位有能力想要做事的候選人。

面對「空降」問題，擅長空戰的吳宗憲以勤跑來彌補，他表示，接任文傳會主委後，會增加宜蘭曝光度，不讓外界以「台北的後花園」來形容宜蘭，會讓宜蘭成為國家門面的第一排，向中央爭取更多資源挹注宜蘭。 國民黨立委吳宗憲獲黨主席鄭麗文重用，接掌文傳會主委。外傳他擔任文傳會主委後，不參選宜蘭縣長，但吳宗憲這兩天持續勤跑基層，並在溪南地區增設服務據點，以行動證明繼續拚選縣長，這場選戰不能輸。圖／吳宗憲團隊提供

