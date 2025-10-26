不只停砍公教年金 藍委提案推預算撥補勞保基金法制化

國民黨啟動公、教退休所得替代率停砍，遭民進黨攻擊是造成族群對立。國民黨立委王鴻薇等人提案修「勞保條例」，要求政府撥補勞保基金法制化，也就政府須肩負撥補勞保基金的工作，並負最後責任，且每3年要來檢討一次勞保財務。

王鴻薇指出，據主計總處截至今年6月底統計指出，中央及地方政府潛藏負債總計來到20.5兆，其中又以勞保潛藏負債13兆5632億元居冠，1 年間暴增約1.7兆元；因政府撥補及投保人數與投保薪資增加，勞保基金財務用罄年度由2028年延後至2031年。但數據也顯示，受高齡、少子化及「擔憂破產心理作用」影響，請領勞保人數增加，導致潛藏負債上升。

王鴻薇批評，現在退休公教人員年金也被砍得差不多，而現役軍人年薪也加薪，相關族群都做年改，但廣大勞工的年金制度卻沒有動靜，政府卻也擺爛不改革；過去政府撥補有時金額多、有時金額少，有時候又夾在特別預算中。

王鴻薇表示，目前立法院能做的就是修法，因此提案「勞工保險條例第六十六條及第六十九條條文修正草案」，將勞保基金法制化，政府未來可撥補、也可不撥補，但責任確立，並要為勞保財務負最後的責任。另外，修法草案中也要求，條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。 據主計總處截至今年6月底統計指出，中央及地方政府潛藏負債總計來到20.5兆，其中又以勞保潛藏負債13兆5632億元居冠，1 年間暴增約1.7兆元，引發勞工憂心。圖／聯合報系資料照片

