綠委批「投誠APP」是不折不扣的叛國軟體 國安單位應調查

傳有中國工程師製作一款App「歸家」，號稱讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」，號稱全台已有逾7萬3000人登記。民進黨立委王定宇直呼這是「不折不扣的叛國軟體」，不只登載人數灌水，民眾也將面對個資詐騙風險及叛國疑慮，他呼籲相關單位儘速釐清出資者等相關事項。

民進黨立委許智傑指出，中國這款「歸家」的APP，是滲透戰的一環，影響台灣人團結，增加國內不信任感，同時又能招兵買馬，加強大外宣，他要求國安單位、陸委會、內政部、數發部等正視這個現象，了解「呼叫解放軍」等功能是否影響國安，避免部份台人配合中共宣揚武統。

旅義華裔作家李穎日前在社群平台X上發文，指一名中國江蘇的工程師自製了一款名為「歸家」的App給台灣民眾和台軍，號稱可用於「投誠登記」，其中，台北市登記人數達2萬8000多人最多，新北市2萬5000多人、高雄市1萬8000多人。

民進黨立委王定宇提出幾點分析，包括該APP要求實名登記，是否有意詐騙個資，且據相關單位了解，所謂北市2萬8000人的登載人數嚴重灌水，後續應釐清程式來源、有沒有惡意程式，台灣是否有人協助散播，背後是否有中國官方或解放軍，或者只是江蘇工程師設計的詐騙軟體。

王定宇續指，也要釐清線上登載者是否被冒名登載，比如有人冒充軍方身分，想要陷害台灣內部的人，或有真實的台灣人投誠，有許多事情需要查明，「這是一個百分百釣你個資的軟體，更是不折不扣的叛國軟體」，登記者不僅愚蠢到叛國，還甘願被詐騙，後果可能得自負。

他提醒，民眾應有充分識讀能力，不要覺得一時好玩導致告資洩漏，也陷入叛國的疑慮當中，被陷害的人也要盡量抓出黑手；不管這個軟體是否為真，或是詐騙集團，若有台灣人分享這種投誠軟體 ，社會當然要給予撻伐 ，法律若有所依據也應嚴懲，他將要求相關單位盡速釐清。

