蔡英文去同志大遊行 黃士修：喚醒賴總統被網軍攻擊PTSD
第23屆台灣同志遊行昨天登場，前總統蔡英文帶愛犬親臨現場致意。核能流言終結者創辦人黃士修今天在臉書貼文表示，蔡英文有去同志大遊行，沒去反核大遊行，是要喚醒賴清德總統在2019年黨內初選被網軍攻擊的「創傷後壓力症候群（PTSD）」。
黃士修指出，上次蔡英文出席同志和反核大遊行，是2019年的事。當時有兩大背景條件，以核養綠公投通過，以及民進黨的總統黨內初選。就是那場史詩級的網軍碾壓，賴清德被逼到大喊「請總統的網軍停止對我攻擊」，慘敗後出國療傷好一段時間。
黃士修說，蔡英文真心挺同志嗎？2017年，大法官說民法婚姻未保障同性，違憲。要修民法或立專法，則屬於立法自由。若立法不作為，兩年後準用民法。如果蔡英文挺同志，不會拖到火車對撞。她完全執政，想修法就修法，例如硬過非核家園條款，畢竟廢核利益太龐大。
黃士修認為，同志只有被當槍使的份，卻犧牲了生命。因為台北市議員苗博雅一直告訴他們，同婚公投會贏，結果卻是「以同養苗」，自己吃香喝辣。2018年同婚公投，是保守派勝利，同運圈哭天喪地。2019年玩弄立法，變保守派跳腳，同運圈感激涕零。
黃士修說，蔡英文就這樣名利雙收，爽了８年，現在趁著權力動盪，又來個想想論壇重啟，北門學士恭迎王師回朝。她十分清楚，反核大遊行早就不用去了。但同志大遊行要去，喚醒他的PTSD。賴清德當總統，天災人禍連環業力引爆，還得收血電黑金爛攤子，「有時候真為他感到可憐。」
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言