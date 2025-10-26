蔡英文去同志大遊行 黃士修：喚醒賴總統被網軍攻擊PTSD

第23屆台灣同志遊行昨天登場，前總統蔡英文帶愛犬親臨現場致意。核能流言終結者創辦人黃士修今天在臉書貼文表示，蔡英文有去同志大遊行，沒去反核大遊行，是要喚醒賴清德總統在2019年黨內初選被網軍攻擊的「創傷後壓力症候群（PTSD）」。

黃士修指出，上次蔡英文出席同志和反核大遊行，是2019年的事。當時有兩大背景條件，以核養綠公投通過，以及民進黨的總統黨內初選。就是那場史詩級的網軍碾壓，賴清德被逼到大喊「請總統的網軍停止對我攻擊」，慘敗後出國療傷好一段時間。

黃士修說，蔡英文真心挺同志嗎？2017年，大法官說民法婚姻未保障同性，違憲。要修民法或立專法，則屬於立法自由。若立法不作為，兩年後準用民法。如果蔡英文挺同志，不會拖到火車對撞。她完全執政，想修法就修法，例如硬過非核家園條款，畢竟廢核利益太龐大。

黃士修認為，同志只有被當槍使的份，卻犧牲了生命。因為台北市議員苗博雅一直告訴他們，同婚公投會贏，結果卻是「以同養苗」，自己吃香喝辣。2018年同婚公投，是保守派勝利，同運圈哭天喪地。2019年玩弄立法，變保守派跳腳，同運圈感激涕零。

黃士修說，蔡英文就這樣名利雙收，爽了８年，現在趁著權力動盪，又來個想想論壇重啟，北門學士恭迎王師回朝。她十分清楚，反核大遊行早就不用去了。但同志大遊行要去，喚醒他的PTSD。賴清德當總統，天災人禍連環業力引爆，還得收血電黑金爛攤子，「有時候真為他感到可憐。」

