快訊

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

蔡英文去同志大遊行 黃士修：喚醒賴總統被網軍攻擊PTSD

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
第23屆台灣同志遊行昨天登場，前總統蔡英文帶愛犬親臨現場致意。圖／擷取自蔡英文辦公室提供影片
第23屆台灣同志遊行昨天登場，前總統蔡英文帶愛犬親臨現場致意。圖／擷取自蔡英文辦公室提供影片

第23屆台灣同志遊行昨天登場，前總統蔡英文帶愛犬親臨現場致意。核能流言終結者創辦人黃士修今天在臉書貼文表示，蔡英文有去同志大遊行，沒去反核大遊行，是要喚醒賴清德總統在2019年黨內初選被網軍攻擊的「創傷後壓力症候群（PTSD）」。

黃士修指出，上次蔡英文出席同志和反核大遊行，是2019年的事。當時有兩大背景條件，以核養綠公投通過，以及民進黨的總統黨內初選。就是那場史詩級的網軍碾壓，賴清德被逼到大喊「請總統的網軍停止對我攻擊」，慘敗後出國療傷好一段時間。

黃士修說，蔡英文真心挺同志嗎？2017年，大法官說民法婚姻未保障同性，違憲。要修民法或立專法，則屬於立法自由。若立法不作為，兩年後準用民法。如果蔡英文挺同志，不會拖到火車對撞。她完全執政，想修法就修法，例如硬過非核家園條款，畢竟廢核利益太龐大。

黃士修認為，同志只有被當槍使的份，卻犧牲了生命。因為台北市議員苗博雅一直告訴他們，同婚公投會贏，結果卻是「以同養苗」，自己吃香喝辣。2018年同婚公投，是保守派勝利，同運圈哭天喪地。2019年玩弄立法，變保守派跳腳，同運圈感激涕零。

黃士修說，蔡英文就這樣名利雙收，爽了８年，現在趁著權力動盪，又來個想想論壇重啟，北門學士恭迎王師回朝。她十分清楚，反核大遊行早就不用去了。但同志大遊行要去，喚醒他的PTSD。賴清德當總統，天災人禍連環業力引爆，還得收血電黑金爛攤子，「有時候真為他感到可憐。」

蔡英文 同志遊行 黃士修 賴清德 同婚

延伸閱讀

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

影／幫賴清德尋根 館長啟程赴陸12天 將參與光復節活動

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

相關新聞

蔡英文去同志大遊行 黃士修：喚醒賴總統被網軍攻擊PTSD

第23屆台灣同志遊行昨天登場，前總統蔡英文帶愛犬親臨現場致意。核能流言終結者創辦人黃士修今天在臉書貼文表示，蔡英文有去同...

匈牙利奧班宣傳機器失靈 成台灣民主照妖鏡

美國總統川普與俄國總統普亭都欣賞的國家領導人不好找，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）是代表人物，因此美俄選定布達佩斯舉行峰會，儘管現在看似遙遙無期。奧班執政15年，靠著媒體掌控與文化戰術四度連任。如今，他的宣傳機器開始失靈，一位前幕僚的崛起打破長期穩定。這場裂痕，不只發生在布達佩斯，也讓台灣的民主環境值得重新審視。

林佳龍、吳釗燮互鬥檯面化 賴總統態度黨內也不解

外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮「不合」的傳言，在政壇與國安外交體系流傳許久。日前，被視為吳釗燮人馬的國安會副祕書長趙怡翔密訪華府，但隨即遭「涉外人士」對外放話，批評趙擅作主張，造成駐美處工作混亂；相關情事驚動總統府，最終府方只能私下替國安會「緩頰」。外交、國安體系「互鬥」檯面化，綠營內部無奈，直言賴清德總統必須正視、「處理」。

【專家之眼】日本「依附外交」下的強權抉擇

要探討當前日本高市早苗政府的抉擇，必須回顧歷史。日本的國家性格與外交傳統，千餘年來始終如一，就是只與最強國結盟。這種依附...

民進黨錯置戰場 轉型正義拉大民心的距離

民進黨又要推「轉型正義」，這恐怕只是滿足特定政治人物、特定族群的需求，不僅無助於賴政府施政，更無法為民進黨選舉帶來更多中間選民的支持。

綠提案廢中正紀念堂 挨轟打假球

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案廢止中正紀念堂管理組織法，轉型民主教育園區，周二將在立法院會闖關付委審查，藍白齊轟綠不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。