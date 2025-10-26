【專家之眼】日本「依附外交」下的強權抉擇

要探討當前日本高市早苗政府的抉擇，必須回顧歷史。日本的國家性格與外交傳統，千餘年來始終如一，就是只與最強國結盟。這種依附性現實主義，從古代的唐朝，到近代的英國與德國，再到戰後的美國，構成日本現代化與對外政策的深層結構。

七世紀中葉的大化革新，奠定了日本「以強為師」的政治文化。當時日本全面引入唐朝的律令制度與儒家思想，將模仿強國視為自強之道。德川幕府時期雖實行鎖國，但仍透過長崎出島與荷蘭貿易，催生了「蘭學」，學習荷蘭的醫學與科學。十九世紀中葉，大英帝國成為「日不落國」，日本在明治維新中遂以英國為師，建立海軍體系與君主立憲制度，這是日本「第二次大化革新」，但是「脫亞入歐」，藉由制度模仿進入現代國家之列。

然而二十世紀初，日本的模仿對象轉向德國，尤其希特勒帝國的軍事組織與民族動員力吸引日本，最終在1936年締結《防共協定》，這是典型的「附強求榮」行為，最終被拖入戰敗的深淵。戰後，日本再次依附於新霸權美國，憲法、經濟與國防體系皆在華府主導下重建。這種「依附性現代化」雖帶來繁榮與穩定，卻使日本喪失戰略自主。若與中國「內發型文明」相比，日本的發展多依靠外部輸入，形成「模仿—附庸—再反抗」的循環，直至當前高市早苗的「台灣有事就是日本有事」。

近來美中對抗升級，美國對台政策已由「戰略模糊」轉為「工具性明確」，川普第二任期推動的「雙軌戰略」，一面與北京談判以管控衝突，一面深化對台軍售與科技合作，使台灣更深陷地緣政治風暴。

日本同時強化與台灣的交流，從議會外交、地方合作到半導體供應鏈結盟，塑造「準安全夥伴」角色，但在北京眼中，這是對中國內政的介入，增加了台海緊張。

值得注意的是，日本未如德國般完成徹底「道德反省」，其差別在於德國輸了兩次，日本僅在軍事上失敗一次，因而「靖國神社」英魂不散，更延續了附庸強權的心態。戰後德國以歐洲整合重塑自立，日本則再度依附美國，以「從屬性安全」換取國際地位。

今日美日雖口頭強調「維護台海和平」，實際卻形成戰略包圍。美國以台灣為籌碼，日本以台灣為支點，構成「守勢共舞」：在防禦名義下推進遏制，在合作外衣下強化軍事聯動。歷史啟示我們：日本自大化革新以來，因附強而興，亦因附強而敗。台灣若盲目依附外力，將失去主體與彈性。唯有以中道外交為軸，創造自主的安全對話機制，方能在美日雙軌與中美博弈之間，建立屬於自己的戰略新秩序。

