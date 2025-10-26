民進黨青年局首次訪日 綠委：台日政黨交流新階段

快訊

中央社／ 台北26日電

民主進步黨青年局幹部今天啟程前往日本，展開為期4天的訪問行程。民進黨青年局局長陳冠廷說，這次訪日不僅是民進黨青年局的首次出訪，更象徵台日政黨交流邁入新的階段。

民進黨表示，這是青年局自今年4月成立以來的首次出訪，具有重要的里程碑意義。原定8月進行的行程因南部風災影響而延期，經重新安排後順利成行。

民進黨說，這次訪團由青年局局長陳冠廷率領，成員包括執行副局長黃捷、副局長張雅琳、蔡易餘、沈震東、鄭孟洳及民進黨國際事務部主任陳文昊，推動台日政黨交流。

民進黨表示，訪團預計拜會日本主要政黨，包括自民黨、日本維新之會、立憲民主黨、國民民主黨及參政黨等，並與各黨高層及青年局國會議員交換意見。雙方預計就經濟安保、區域安全、科技合作與青年培育等議題深入交流，期望在共同的民主價值基礎上，強化政黨層級的互動與合作。

陳冠廷表示，這次訪日不僅是民進黨青年局的首次出訪，更象徵台日政黨交流邁入新的階段。他指出，台日兩國在面對國際局勢變化時，都肩負著維護民主與和平的共同責任，青年世代更應主動參與、擔負起深化夥伴關係的角色。

他強調，青年局希望透過這次訪問，讓更多日本年輕國會議員與政黨幹部了解台灣在民主深化、科技創新與區域安全上的努力，也學習日本在地方治理、青年培育與產業升級方面的經驗，建立長期對話與互訪的機制。

陳冠廷指出，政黨層級的互動能夠補足政府與國會間的外交渠道，形成更全面的連結。他強調，台灣與日本共享民主價值，但更重要的是共享未來願景。青年世代的連結，將是決定未來10年台日關係深度與方向的關鍵。

青年 台日關係 民進黨 日本

