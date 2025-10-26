陸勝一號「旅對抗」操演 7天6夜仿真實戰場
陸軍昨起展開為期七天六夜的「陸勝一號」旅對抗演習，實兵對抗演練，驗證戰備訓練成效。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸航、特戰、心戰、資通電等部隊，訓練各級主官靈活運用各配屬部隊、無人機、新式武器及指管系統。
陸軍司令部表示， 「陸勝操演」為陸軍年度重要實戰化演訓，整合過去的長泰、長青、長勝操演，首度改由教準部編成統裁部，不僅是新的名稱，更展現新的思維。
操演將採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」方式，依作戰進程透過想定，逐次誘導甲軍（裝甲五四二旅）、乙軍（機步二三四旅）執行實際對抗的攻防演練。全程結合「交戰規則（ＲＯＥ）、去中心化指管、小部隊任務式指揮、城鎮作戰、砲兵火力運用」，除將無人機運用、新式指管裝備、陣中六項要務、後勤支援能力等納入演練驗證，並運用空包彈、煙霧彈輔助模擬戰場景況，達到仿真實戰訓練目的。
陸勝操演區分「戰術集結、戰術機動」、「遭遇戰鬥」、「攻防戰鬥」及「攻防易勢」等階段執行訓練，並由統裁部結合防衛作戰場景設計想定，輔以各式狀況誘導執行地空整體作戰及攻防戰鬥演練。
此外，這次操演甲、乙軍特別配屬陸航、特戰、心戰、後備、資通電及空軍等部隊，訓練各級參演主官靈活運用各配屬部隊、無人機、新式武器裝備及指管系統，適切納入各階段戰術運用，以完善作戰計畫擬定及作戰狀況應處，靈活戰術戰法，充分發揮統合戰力及新式指管系統效能。
陸軍司令部強調，兩軍對抗操演一定有勝敗，但演習成敗並非取決於單次交戰的結果，將從操演部隊全程指揮管制、作戰指導及各項戰術作為等要項綜合評鑑，公正合理評判操演勝負，藉此磨練各級指揮官決策及參謀作業能力，確實達到實戰化訓練目標。
