新聞幕後／抗中牌老哏 綠內部有雜音
民進黨推動「去蔣化」、「去中化」行動一波波，除了要將中正紀念堂轉型民主教育園區，改路名、撤銅像也是現在進行式，近日國民黨主席選舉結果由鄭麗文當選，民進黨民代和側翼指國民黨親中紅統，再打「抗中保台牌」及抹紅戰術，不過，民進黨內人士擔憂，對二○二六沒加分，不僅不接地氣更是走回頭路，民生經濟才是重心。
針對國民黨近幾波人事公布，一名民進黨立委嘲諷，國民黨員當初是希望能換新人、新政、新氣象，但如今反而是召喚以前「親共大聯盟」復活。民進黨立委許智傑昨也說，鄭麗文的人事安排，就是走回過去老國民黨路線，不只是「老藍男」，甚至還有「老紅男」的現象，除了李乾龍是本土派，其他都跟中共關係密切，未來國民黨恐怕會捨棄中間路線，愈來愈親中。
綠營民代砲火猛烈，抨擊國民黨準主席鄭麗文及黨務人事「紅統化」，不過，民進黨內人士憂心，隨著二○二六將至，這些意識形態完全沒有加分作用，民眾最近在意的就是普發現金的規畫，包括如何刺激經濟跟景氣；其次是非洲豬瘟，中央如何去處理後續，或豬飼料採購的問題，這些才是民生經濟的重心。
「真的不要再走回頭路。」黨內人士說，在這個時間點再去處理轉型正義、意識形態化，會顯得民進黨在歷史觀過於狹隘，這對於明年選舉不會加分，也不會爭取中間選民認同。
黨內人士說，早期在前總統陳水扁時期，就已經做很多轉型正義，如今民進黨已經第三次執政，還在講廿年前的轉型正義，已經不符合現在台灣人民的需求，不是不能做，而是優先順序、時空環境不對，「完全不接地氣」。此外，雖然在鄭麗文當選後，民進黨的民調相較之下有上升一些，但不代表整個社會期待民進黨還繼續走轉型正義或走回頭路。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言