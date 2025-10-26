聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／抗中牌老哏 綠內部有雜音

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

民進黨推動「去蔣化」、「去中化」行動一波波，除了要將中正紀念堂轉型民主教育園區，改路名、撤銅像也是現在進行式，近日國民黨主席選舉結果由鄭麗文當選，民進黨民代和側翼指國民黨親中紅統，再打「抗中保台牌」及抹紅戰術，不過，民進黨內人士擔憂，對二○二六沒加分，不僅不接地氣更是走回頭路，民生經濟才是重心。

針對國民黨近幾波人事公布，一名民進黨立委嘲諷，國民黨員當初是希望能換新人、新政、新氣象，但如今反而是召喚以前「親共大聯盟」復活。民進黨立委許智傑昨也說，鄭麗文的人事安排，就是走回過去老國民黨路線，不只是「老藍男」，甚至還有「老紅男」的現象，除了李乾龍是本土派，其他都跟中共關係密切，未來國民黨恐怕會捨棄中間路線，愈來愈親中。

綠營民代砲火猛烈，抨擊國民黨準主席鄭麗文及黨務人事「紅統化」，不過，民進黨內人士憂心，隨著二○二六將至，這些意識形態完全沒有加分作用，民眾最近在意的就是普發現金的規畫，包括如何刺激經濟跟景氣；其次是非洲豬瘟，中央如何去處理後續，或豬飼料採購的問題，這些才是民生經濟的重心。

「真的不要再走回頭路。」黨內人士說，在這個時間點再去處理轉型正義、意識形態化，會顯得民進黨在歷史觀過於狹隘，這對於明年選舉不會加分，也不會爭取中間選民認同。

黨內人士說，早期在前總統陳水扁時期，就已經做很多轉型正義，如今民進黨已經第三次執政，還在講廿年前的轉型正義，已經不符合現在台灣人民的需求，不是不能做，而是優先順序、時空環境不對，「完全不接地氣」。此外，雖然在鄭麗文當選後，民進黨的民調相較之下有上升一些，但不代表整個社會期待民進黨還繼續走轉型正義或走回頭路。

延伸閱讀

藉鄭麗文上任再打「芒果乾」 綠營人士：沒加分、別走回頭路

習近平賀電提「推進國家統一」 朱立倫：相信鄭麗文會做最妥善處理

鄭麗文當選新任黨主席 朱立倫：相信國民黨會更好

鄭麗文：台灣抗日始自1895年反殖民 捍衛區域穩定才不負英靈

相關新聞

回憶金門當兵 賴總統：還好沒狀況…否則肩上恐是「英雄勳章」

今天是台灣光復節與古寧頭戰役76周年，賴清德總統在YouTuber李文成和林辰的歷史節目中客串，揭露他在金門當兵回憶。賴...

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案推動中正紀念堂轉型相關法案，28日可望在立法院會中付委審查。據了解，藍白兩黨團有鑑於賴清...

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文上午在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。蔡英...

陸勝一號「旅對抗」操演 7天6夜仿真實戰場

陸軍昨起展開為期七天六夜的「陸勝一號」旅對抗演習，實兵對抗演練，驗證戰備訓練成效。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸...

陸軍司令部 中正堂悄改名忠誠堂

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區大禮堂「中正堂」，日前悄悄更名「忠誠堂」，立委質疑曾任前...

綠提案廢中正紀念堂 挨轟打假球

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案廢止中正紀念堂管理組織法，轉型民主教育園區，周二將在立法院會闖關付委審查，藍白齊轟綠不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。