新聞幕後／抗中牌老哏 綠內部有雜音

民進黨推動「去蔣化」、「去中化」行動一波波，除了要將中正紀念堂轉型民主教育園區，改路名、撤銅像也是現在進行式，近日國民黨主席選舉結果由鄭麗文當選，民進黨民代和側翼指國民黨親中紅統，再打「抗中保台牌」及抹紅戰術，不過，民進黨內人士擔憂，對二○二六沒加分，不僅不接地氣更是走回頭路，民生經濟才是重心。

針對國民黨近幾波人事公布，一名民進黨立委嘲諷，國民黨員當初是希望能換新人、新政、新氣象，但如今反而是召喚以前「親共大聯盟」復活。民進黨立委許智傑昨也說，鄭麗文的人事安排，就是走回過去老國民黨路線，不只是「老藍男」，甚至還有「老紅男」的現象，除了李乾龍是本土派，其他都跟中共關係密切，未來國民黨恐怕會捨棄中間路線，愈來愈親中。

綠營民代砲火猛烈，抨擊國民黨準主席鄭麗文及黨務人事「紅統化」，不過，民進黨內人士憂心，隨著二○二六將至，這些意識形態完全沒有加分作用，民眾最近在意的就是普發現金的規畫，包括如何刺激經濟跟景氣；其次是非洲豬瘟，中央如何去處理後續，或豬飼料採購的問題，這些才是民生經濟的重心。

「真的不要再走回頭路。」黨內人士說，在這個時間點再去處理轉型正義、意識形態化，會顯得民進黨在歷史觀過於狹隘，這對於明年選舉不會加分，也不會爭取中間選民認同。

黨內人士說，早期在前總統陳水扁時期，就已經做很多轉型正義，如今民進黨已經第三次執政，還在講廿年前的轉型正義，已經不符合現在台灣人民的需求，不是不能做，而是優先順序、時空環境不對，「完全不接地氣」。此外，雖然在鄭麗文當選後，民進黨的民調相較之下有上升一些，但不代表整個社會期待民進黨還繼續走轉型正義或走回頭路。

