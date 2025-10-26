冷眼集／效忠國家 還是效忠政治正確？
陸軍司令部大漢營區的大禮堂「中正堂」近期悄悄更名為「忠誠堂」，軍方解釋是配合營區老舊營舍整建，同時為了彰顯「忠誠精實」的軍風，故而將營區的中正堂及體育館，同時命名為「忠誠堂」與「精實館」。陸軍司令部跟上「去蔣化」的浪潮，帶頭去「中正」改「忠誠」，恐有示範作用，不免讓人質疑，軍中是否又要吹起「政治正確」的風。
民進黨政府推動轉型正義，被綠營視為威權象徵的兩蔣自然是去之而後快的對象，不過蔡政府時期因歷任國防部長堅持，層峰也無意挑起軍中意識形態爭論的情況下，移除兩蔣象徵並未在軍中上演，倒是綠營人士及轉型正義委員對於國防部、退輔會的「績效不彰」屢屢大表不滿。
如今陸軍司令部將「中正堂」改名，熟悉軍中生態人士直言，軍中很多事物多半遵循傳統，沒事不會、也沒必要更改，如今的動作「政治訊號很強」，尤其做為陸軍最高機構的司令部凡事動見觀瞻，就算沒有正式下令，所屬逐級的軍團、指揮部到聯兵旅，難道不會上行下效？更有甚者，有了陸軍的第一步，難保海軍、空軍、憲兵、後備等其他軍種不會也跟著有樣學樣？
軍中曾歷經陳水扁時代的「去蔣化」風波，也經歷過國防部前部長李傑「改朝換代再移回來」的鬧劇，理應更懂得行政中立的真諦；如今面對中共對台海安全的步步進逼挑戰，海空軍第一線戰備壓力沉重，國防部長顧立雄上任後，寧可推動「減法思維」解決軍中管理的沉痾，並從科技、組織改革爭取提升戰力，也無意在意識形態上多消耗精力。但如今追求政治正確的風向再起，陸軍的當局者要如何讓國人相信，他們還記得「升官發財請走他路」的初衷？
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言