冷眼集／效忠國家 還是效忠政治正確？

陸軍司令部大漢營區的大禮堂「中正堂」近期悄悄更名為「忠誠堂」，軍方解釋是配合營區老舊營舍整建，同時為了彰顯「忠誠精實」的軍風，故而將營區的中正堂及體育館，同時命名為「忠誠堂」與「精實館」。陸軍司令部跟上「去蔣化」的浪潮，帶頭去「中正」改「忠誠」，恐有示範作用，不免讓人質疑，軍中是否又要吹起「政治正確」的風。

民進黨政府推動轉型正義，被綠營視為威權象徵的兩蔣自然是去之而後快的對象，不過蔡政府時期因歷任國防部長堅持，層峰也無意挑起軍中意識形態爭論的情況下，移除兩蔣象徵並未在軍中上演，倒是綠營人士及轉型正義委員對於國防部、退輔會的「績效不彰」屢屢大表不滿。

如今陸軍司令部將「中正堂」改名，熟悉軍中生態人士直言，軍中很多事物多半遵循傳統，沒事不會、也沒必要更改，如今的動作「政治訊號很強」，尤其做為陸軍最高機構的司令部凡事動見觀瞻，就算沒有正式下令，所屬逐級的軍團、指揮部到聯兵旅，難道不會上行下效？更有甚者，有了陸軍的第一步，難保海軍、空軍、憲兵、後備等其他軍種不會也跟著有樣學樣？

軍中曾歷經陳水扁時代的「去蔣化」風波，也經歷過國防部前部長李傑「改朝換代再移回來」的鬧劇，理應更懂得行政中立的真諦；如今面對中共對台海安全的步步進逼挑戰，海空軍第一線戰備壓力沉重，國防部長顧立雄上任後，寧可推動「減法思維」解決軍中管理的沉痾，並從科技、組織改革爭取提升戰力，也無意在意識形態上多消耗精力。但如今追求政治正確的風向再起，陸軍的當局者要如何讓國人相信，他們還記得「升官發財請走他路」的初衷？

