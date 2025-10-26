聽新聞
綠提案廢中正紀念堂 挨轟打假球

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱李人岳屈彥辰／台北報導
行政院長卓榮泰六月宣示，中正紀念堂轉型為「民主教育園區」是轉型正義的中長期目標。圖為中正紀念堂主建築。本報資料照片
行政院長卓榮泰六月宣示，中正紀念堂轉型為「民主教育園區」是轉型正義的中長期目標。圖為中正紀念堂主建築。本報資料照片

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案廢止中正紀念堂管理組織法，轉型民主教育園區，周二將在立法院會闖關付委審查，藍白齊轟綠不敢推到底，國民黨團首席副書記長林沛祥說，民進黨意識形態作祟，一天到晚「去中化」、「去蔣化」，浪費民脂民膏。民眾黨團副總召張啓楷質疑，廢中正紀念堂案從二○二一年起五次付委待審，民進黨召委卻不排審，民進黨過去完全執政，那時候睡覺了？根本是打假球。

據了解，藍白黨團認定民進黨「打假球」，這次擬暫不阻擋付委，就看綠委敢不敢排案處理，讓假轉型正義自動現形，就算排案了，藍白還可在二三讀時阻擋。

行政院轉型正義會報委員六月質疑政院推動威權象徵處置的進度和指標越來越慢，中正紀念堂轉型的中長期缺乏具體時程，要求繼儀隊撤出正堂後，進一步關閉正堂大門，廢止其國定古蹟資格。

林宜瑾、王義川等廿位綠委提案廢止「國立中正紀念堂管理處組織法」，另訂「國立民主教育園區管理處組織法」草案，目標二○二七年以前轉型民主教育園區。林宜瑾表示，特定群體對蔣介石的偏愛，不該成為強制全民納稅紀念的理由，提案是對文化部與行政院的嚴肅提醒，期待跨黨派攜手集思廣益。行政院人權暨轉型正義處表示，這與轉型正義會報規劃的轉型方向大致相符，將責請文化部納入後續組織調整法制規劃研析。

藍委吳宗憲說，廢止中正紀念堂、轉型成民主教育園區，跟改路名、改鈔票是一樣的政治手段，浪費錢也對國家沒意義，民進黨執政不力，因此必須凝聚基本盤，手段會愈來愈激烈，但對台灣只有撕裂，沒有好處。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，蔣中正建設台灣有功，即使在台灣有不同的看法或聲音，但不代表就必須用否定、蔑視的方式處理，台灣民主發展蓬勃早已體現在社會各層面，還要成立民主教育園區，代表對自己的民主沒信心，更代表其實台灣現在是不民主的狀態，從這個角度看，林宜瑾等綠委的提案就是對賴總統執政最大的諷刺。

