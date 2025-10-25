大陸設「台灣光復紀念日」 國台辦：習近平親自決策

大陸昨天在北京舉行「紀念台灣光復八十周年大會」，全國政協主席王滬寧發表最新對台論述，表示和平統一後台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉、精神文化生活「會更好」。

作為今年大陸所謂「三個八十周年」中最後一場「促統」大戲，北京人民大會堂昨舉辦「紀念台灣光復八十周年大會」，統戰部長李幹傑主持，王滬寧出席講話，中共中央外辦主任王毅、北京市委書記尹力、中央軍委副主席張又俠等出席，台方有統一聯盟黨的榮譽主席戚嘉林、紀欣，和前立委邱毅等。

王滬寧說，設立「台灣光復紀念日」，展示大陸全國各族人民堅持「一個中國原則」、捍衛國家主權和領土完整的堅定立場。

大會安排台盟中央主席蘇輝、台灣勞動黨主席吳榮元、台灣青年楊品驊、大陸全國青聯主席徐曉四名「兩岸同胞代表」發言，大會有約五百人參加，除中共黨政軍代表、各界代表、港澳台和僑胞代表，還有外國使節等。

接著，陸方在釣魚台國賓館舉辦設立台灣光復紀念日招待會，大陸國台辦主任宋濤表示，設立紀念日是習近平主席親自決策，是維護「一個中國原則」、反對「台獨」分裂和外來干涉的有力行動。

陸委會表示，兩岸關係癥結在於制度差異，中共所謂「統一後的好處」對台灣人民毫無吸引力。

學者：補「國際一中」法理

大陸學者表示，此舉已上升到長遠戰略高度。台灣學者稱，大陸以「法理鏈條」試圖補上「國際一中」的法理。

北京大學台灣研究院院長李義虎表示，大陸在十五五規畫建議和二○三五年遠景目標，都已把兩岸關係與國家統一列入整體規畫，這凸顯中共中央對兩岸問題的重視，「已上升到長遠戰略高度」。

政大國關中心主任王信賢表示，大陸人大常委會以法律的形式來確定台灣光復紀念日，是對台法理鬥爭的一部分，這次提到依據「憲法」，值得思考其意涵。

