廣角鏡／古寧頭戰役76周年 太武山祭英靈

聯合報／ 記者蔡家蓁
記者蔡家蓁／攝影
記者蔡家蓁／攝影

古寧頭戰役七十六周年，陸軍金門防衛指揮部昨在太武山公墓追悼紀念，由中將指揮官黃先任主持，金門縣長陳福海等二百多人出席。今年致祭未見國防部派員，也未邀遺族參與。黃先任說，國防部往例「逢五、逢十（周年）」才辦大型紀念，平年由防區主辦，「這次是依慣例辦理」。

金防部上百位官兵在每座將士墓碑前插上國旗、上香致敬，向長眠山頭英靈致敬。

國防部 金門 金防部 古寧頭戰役

