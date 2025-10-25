聽新聞
賴總統只提古寧頭戰役76周年 未提台灣光復

聯合報／ 記者周佑政／台北報導

昨天是台灣光復八十周年，賴清德總統在臉書紀念古寧頭戰役七十六周年，但未談及台灣光復；他強調，國軍及全國人民保衛台澎金馬的信念不曾動搖，政府將提升國防預算，強化軍備韌性。民進黨表示，聯合國大會第二七五八號決議未提台灣屬於中國，對岸操作「三個八十年」，不會得到國際認同。

大陸全國人大前天通過設立十月廿五日為「台灣光復紀念日」，陸委會回應指「台灣光復日」和中華人民共和國毫無關係。不過，針對台灣光復，我政府只放假並未舉辦紀念活動。

賴總統昨在臉書貼出軍服照表示，四十多年前，他在金門二八四師步五營擔任衛生排長，當時砲戰已歇，前線緊張感仍存在，晚上押隊時，全身神經都會繃緊，但那不是害怕而是責任感，知道保護的是國家、台澎金馬的安全。

賴總統紀念古寧頭戰役勝利，緬懷為主權、為全體國人犧牲奉獻的英烈們。他表示，不只是金門古寧頭，數十年來台海的和平穩定，包含八二三砲戰、九二海戰、八一四平潭空戰、馬祖雙十空戰、東引海戰等等，長期以來，不分族群、不分先來後到的國軍，堅定信念，在陸海空保衛國土，非常讓人欽佩。

賴總統說，和平無價，戰爭沒有贏家，我們追求有實力的真和平，同時保持善意，用「瞭解、理解、諒解、和解」的態度面對兩岸的異同。

賴總統也在網路節目中表示，和平一定要靠實力，對和平有理想不能有幻想，「一紙協議無法得到真正的和平」，必須守護主權。

民進黨說，對岸近期高調操作抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年等「三個八十年」，想繼續壓縮台灣主體性與國際空間的意圖，不會有效，更不會得到國際民主陣營的認同。

台灣光復八十周年 抗戰勝利八十周年 古寧頭戰役

