聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分析／賴總統不提台灣光復 自失話語權

聯合報／ 本報記者周佑政

台灣光復八十周年，中國大陸設立「台灣光復紀念日」反制「台灣地位未定論」。賴清德總統昨紀念古寧頭戰役，卻隻字未提台灣光復，民進黨秘書長徐國勇更曾稱「沒有台灣光復節」；這些舉措形同將歷史詮釋與話語權拱手讓人，不僅國人難接受，也恐向國際社會傳達錯誤訊息。

中方今年積極推動「三個八十年」：抗戰勝利八十周年、聯合國成立八十周年、台灣光復八十周年等相關論述，目的是壓縮中華民國與台灣的主體性；透過全國人大的位階設立「台灣光復紀念日」，更意圖以法律戰、認知戰，扭曲中華民國對日抗戰，否定中華民國光復台灣的歷史事實。

國際民主陣營近年來持續發聲，反對中方扭曲歷史，支持台灣的國際空間。民進黨政府卻只強調「台灣地位未定」，不願積極論述中華民國光復台灣的法律正統與史實，總統賴清德更避談抗戰、台灣光復。

民進黨避談台灣光復，源自內部對「中華民國」認同不一的政治意識形態，也意在凸顯「台灣地位未定」。然而，中華民國軍民對日抗戰、中華民國光復台灣是歷史事實。二戰過後，台灣、澎湖及其附屬島嶼的地位歸屬，早已由開羅宣言、波茨坦公告、日本降伏文書及舊金山和約及中日和約等一系列文件獲得法律上的解決。

徐國勇先前稱「沒有台灣光復節」引發質疑，陸委會表示，「歷史詮釋則各有觀點」，但也強調在開羅宣言、波茲坦公告二戰時期文件簽署時，中華人民共和國還沒有建立，在台日軍當時是對中華民國在台灣的代表投降。陸委會的說法，證明中華民國光復台灣，但同時也凸顯綠營內部對歷史認知錯亂，沒有一脈中心思想。

中國大陸試圖抹殺中華民國光復台灣，民進黨政府也不願正視中華民國光復台灣，形成一幅弔詭並諷刺的圖像。民主社會對歷史可以有不同的詮釋，但賴清德是中華民國總統，民進黨作為執政黨，若對正確史實噤聲，形同否定中華民國治理台灣的正當性，不僅將造成社會對歷史認同的混淆，國家難以團結，對反制中方扭曲歷史、強化中華民國主權及拓展國際空間也沒有助益。

中華民國 台灣光復八十周年 抗戰勝利八十周年 民進黨 賴清德

延伸閱讀

影／幫賴清德尋根 館長啟程赴陸12天 將參與光復節活動

批賴清德對台灣光復噤聲 許宇甄：羞辱背叛歷史

賴清德是「魯莽」領導人？美「時代」雜誌指控

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

相關新聞

回憶金門當兵 賴總統：還好沒狀況…否則肩上恐是「英雄勳章」

今天是台灣光復節與古寧頭戰役76周年，賴清德總統在YouTuber李文成和林辰的歷史節目中客串，揭露他在金門當兵回憶。賴...

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案推動中正紀念堂轉型相關法案，28日可望在立法院會中付委審查。據了解，藍白兩黨團有鑑於賴清...

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文上午在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。蔡英...

陸勝一號「旅對抗」操演 7天6夜仿真實戰場

陸軍昨起展開為期七天六夜的「陸勝一號」旅對抗演習，實兵對抗演練，驗證戰備訓練成效。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸...

陸軍司令部 中正堂悄改名忠誠堂

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區大禮堂「中正堂」，日前悄悄更名「忠誠堂」，立委質疑曾任前...

綠提案廢中正紀念堂 挨轟打假球

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案廢止中正紀念堂管理組織法，轉型民主教育園區，周二將在立法院會闖關付委審查，藍白齊轟綠不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。