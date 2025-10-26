聽新聞
0:00 / 0:00

2026南二都市長選情 藍來勢洶洶、綠陷初選內戰

聯合報／ 本報記者吳淑玲郭韋綺王昭月

南部長期由民進黨執政，國民黨主席選舉期間，包括郝龍斌等候選人都以翻轉南二都為主力訴求，鄭麗文當選後，更揚言以行動黨主席突破南台灣綠色執政魔咒。目前台南、高雄二都，藍營來勢洶洶，綠營仍陷入初選內戰中，鹿死誰手，尚待分曉。

2026南二都市長選戰，外界原以為藍營由立委柯志恩謝龍介重披戰袍應無懸念。柯志恩本屆市長選舉後即在高雄置產、蹲點，昨在旗津宣示選戰起跑；台南市國民黨黨內初選，卻橫空殺出前不分區立委陳以信，藍營布局平添插曲。

過往綠營執政縣市誰能在初選出線，勝率極高，不少菁英為此不惜殺到見骨，形成內耗。高雄下屆市長選舉，民進黨有立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆角逐，近1年來4人各自努力，聲勢互有消長，但據近期民調顯示，目前相互間差距微小，「人人有機會、個個沒把握」。

南方共主高雄市陳其邁為防同志相殘，不只一次喊話，「黨內競爭，稍微比劃就好」，昨更拋出希望黨內「協調」的說法，迄今4名選將表現克制，齊把矛頭指向強敵柯志恩，但誰能脫穎而出，仍未可知。反觀柯志恩首面競選看板甫登場即引熱議，炒熱聲勢。

台南市部分，民進黨陳亭妃和林俊憲初選競爭激烈，陳布局早，服務勤快、親和力夠，民調一路領先；林和賴清德總統是長期政治夥伴，透過賴系擴展知名度，近來推出社福政見急起直追。

國民黨原看好謝龍介重披戰袍，不料陳以信突加入競逐。謝長期耕耘台南，知名度高且擅長空戰；陳則以學經歷與國際形象見長，政策論述與外交議題具優勢，但起步慢。

藍營人士以長跑比喻，陳亭妃與林俊憲已跑約1100公尺，謝龍介約500公尺，陳以信才起步。謝和陳在陸戰不足，須盡速展開組織布局與動員，否則難追上節奏。

不過昔日選舉經驗顯示，藍營並非毫無翻轉可能，2022年謝龍介僅小輸民進黨黃偉哲4萬5953票。此次民進黨初選競爭激烈，若民調結果引發黨內裂痕，也可能讓藍營有機可乘。

高雄市 台南 綠營 國民黨 鄭麗文 柯志恩 謝龍介 陳以信 林岱樺 陳其邁

延伸閱讀

被指標語諷柯文哲 柯志恩：也可說跟柯建銘不一樣

陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？

影／陳以信揭錯失參選台南市長內情 將與謝龍介君子競爭

柯志恩掛出首面看板展現起手式 綠營四選將紛反擊

相關新聞

回憶金門當兵 賴總統：還好沒狀況…否則肩上恐是「英雄勳章」

今天是台灣光復節與古寧頭戰役76周年，賴清德總統在YouTuber李文成和林辰的歷史節目中客串，揭露他在金門當兵回憶。賴...

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案推動中正紀念堂轉型相關法案，28日可望在立法院會中付委審查。據了解，藍白兩黨團有鑑於賴清...

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文上午在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。蔡英...

陸勝一號「旅對抗」操演 7天6夜仿真實戰場

陸軍昨起展開為期七天六夜的「陸勝一號」旅對抗演習，實兵對抗演練，驗證戰備訓練成效。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸...

陸軍司令部 中正堂悄改名忠誠堂

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區大禮堂「中正堂」，日前悄悄更名「忠誠堂」，立委質疑曾任前...

綠提案廢中正紀念堂 挨轟打假球

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案廢止中正紀念堂管理組織法，轉型民主教育園區，周二將在立法院會闖關付委審查，藍白齊轟綠不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。