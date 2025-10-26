2026南二都市長選情 藍來勢洶洶、綠陷初選內戰

南部長期由民進黨執政，國民黨主席選舉期間，包括郝龍斌等候選人都以翻轉南二都為主力訴求，鄭麗文當選後，更揚言以行動黨主席突破南台灣綠色執政魔咒。目前台南、高雄二都，藍營來勢洶洶，綠營仍陷入初選內戰中，鹿死誰手，尚待分曉。

2026南二都市長選戰，外界原以為藍營由立委柯志恩及謝龍介重披戰袍應無懸念。柯志恩本屆市長選舉後即在高雄置產、蹲點，昨在旗津宣示選戰起跑；台南市國民黨黨內初選，卻橫空殺出前不分區立委陳以信，藍營布局平添插曲。

過往綠營執政縣市誰能在初選出線，勝率極高，不少菁英為此不惜殺到見骨，形成內耗。高雄下屆市長選舉，民進黨有立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆角逐，近1年來4人各自努力，聲勢互有消長，但據近期民調顯示，目前相互間差距微小，「人人有機會、個個沒把握」。

南方共主高雄市長陳其邁為防同志相殘，不只一次喊話，「黨內競爭，稍微比劃就好」，昨更拋出希望黨內「協調」的說法，迄今4名選將表現克制，齊把矛頭指向強敵柯志恩，但誰能脫穎而出，仍未可知。反觀柯志恩首面競選看板甫登場即引熱議，炒熱聲勢。

台南市部分，民進黨陳亭妃和林俊憲初選競爭激烈，陳布局早，服務勤快、親和力夠，民調一路領先；林和賴清德總統是長期政治夥伴，透過賴系擴展知名度，近來推出社福政見急起直追。

國民黨原看好謝龍介重披戰袍，不料陳以信突加入競逐。謝長期耕耘台南，知名度高且擅長空戰；陳則以學經歷與國際形象見長，政策論述與外交議題具優勢，但起步慢。

藍營人士以長跑比喻，陳亭妃與林俊憲已跑約1100公尺，謝龍介約500公尺，陳以信才起步。謝和陳在陸戰不足，須盡速展開組織布局與動員，否則難追上節奏。

不過昔日選舉經驗顯示，藍營並非毫無翻轉可能，2022年謝龍介僅小輸民進黨黃偉哲4萬5953票。此次民進黨初選競爭激烈，若民調結果引發黨內裂痕，也可能讓藍營有機可乘。

