聽新聞
0:00 / 0:00

2026市長選戰 藍拚翻轉南二都

聯合報／ 記者郭韋綺吳淑玲／連線報導
國民黨立委柯志恩（黃衣者）昨在旗津懸掛首面競選看板。記者郭韋綺／攝影
國民黨立委柯志恩（黃衣者）昨在旗津懸掛首面競選看板。記者郭韋綺／攝影

2026百里侯之戰，藍營力圖翻轉南二都，國民黨立委柯志恩昨在高雄旗津掛上首面競選看板，自詡敢揭弊、敢指出高雄問題，「這柯不一樣」；同黨前不分區立委陳以信前天拋出「光復台南」訴求，表態參加台南市長黨內初選，期待與立委謝龍介君子之爭。

柯志恩首場造勢從旗津出發，主打「這柯不一樣」，強調敢揭弊、敢指出高雄需面對的問題，這正是她與民進黨參選人最大的不一樣。柯說，民進黨過去1年掛超過600面看板乏人討論，她的首面看板一出即引發熱議。本屆市長選舉她在旗津得票率最低，這次選此地出發，勇敢告訴大家要從低谷再起，從看板上架到政見發表，每步都是她對市民的承諾，「我們準備好了」。

柯指外界說她唱衰高雄，但她那是誠實面對問題的勇氣；綠營批她看板沒黨徽、似影射柯文哲，她說，沒有黨徽不代表什麼，市民都知道她代表國民黨，她也誓言當全民市長，因此用色並無特別意涵。而有綠委指她用黃色看板是蹭黃色小鴨聲量，柯笑回，「請他不要把我『柯』在他的心裡」，當市長要有格局。黃色象徵陽光與希望，是燦爛的顏色，也是高雄應有的氣息。

台南市立委謝龍介原被視為是代表國民黨參選2026台南市長強棒，同黨前不分區立委陳以信前晚拋出「光復台南」，宣布參加黨內初選。陳以信昨並在媒體說明會透露先前錯失參選台南市長過程，期待此次與謝龍介有場君子之爭。

面對陳以信挑戰，謝龍介表示樂見陳挺身服務故鄉，期待打一場高水準、高格調的初選，相信黨中央會提出公平公正初選機制，「政黨輪替是全黨上下一致的目標，別無懸念」。

陳以信昨天說，4年前他就曾被勸進參選台南市長，國民黨高層也正式徵詢，但他認為台南有高思博、謝龍介等優秀人選，若徵詢都不參選，他會承擔。陳並透露，當時黨中央已決定提名他，謝龍介卻突然表達參選意願，讓他錯愕，但他選擇全力支持並祝福。這段歷程也讓他在故鄉重新扎根，如今時機成熟，他已準備好投入市長選舉，讓市民決定，誰最能帶領台南。

國民黨前不分區立委陳以信昨公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影
國民黨前不分區立委陳以信昨公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影

柯志恩 高雄市 台南 國民黨 陳以信 謝龍介 民進黨 政黨輪替

延伸閱讀

被指標語諷柯文哲 柯志恩：也可說跟柯建銘不一樣

陳亭妃、林俊憲廝殺 謝龍介或陳以信能捍動台南綠營執政？

影／陳以信揭錯失參選台南市長內情 將與謝龍介君子競爭

柯志恩掛出首面看板展現起手式 綠營四選將紛反擊

相關新聞

回憶金門當兵 賴總統：還好沒狀況…否則肩上恐是「英雄勳章」

今天是台灣光復節與古寧頭戰役76周年，賴清德總統在YouTuber李文成和林辰的歷史節目中客串，揭露他在金門當兵回憶。賴...

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案推動中正紀念堂轉型相關法案，28日可望在立法院會中付委審查。據了解，藍白兩黨團有鑑於賴清...

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文上午在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。蔡英...

陸勝一號「旅對抗」操演 7天6夜仿真實戰場

陸軍昨起展開為期七天六夜的「陸勝一號」旅對抗演習，實兵對抗演練，驗證戰備訓練成效。陸軍司令部指出，這次參演雙方特別編配陸...

陸軍司令部 中正堂悄改名忠誠堂

民進黨政府積極推動處理威權象徵，位於桃園龍潭的陸軍司令部大漢營區大禮堂「中正堂」，日前悄悄更名「忠誠堂」，立委質疑曾任前...

綠提案廢中正紀念堂 挨轟打假球

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案廢止中正紀念堂管理組織法，轉型民主教育園區，周二將在立法院會闖關付委審查，藍白齊轟綠不敢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。