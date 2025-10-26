2026市長選戰 藍拚翻轉南二都

2026百里侯之戰，藍營力圖翻轉南二都，國民黨立委柯志恩昨在高雄旗津掛上首面競選看板，自詡敢揭弊、敢指出高雄問題，「這柯不一樣」；同黨前不分區立委陳以信前天拋出「光復台南」訴求，表態參加台南市長黨內初選，期待與立委謝龍介君子之爭。

柯志恩首場造勢從旗津出發，主打「這柯不一樣」，強調敢揭弊、敢指出高雄需面對的問題，這正是她與民進黨參選人最大的不一樣。柯說，民進黨過去1年掛超過600面看板乏人討論，她的首面看板一出即引發熱議。本屆市長選舉她在旗津得票率最低，這次選此地出發，勇敢告訴大家要從低谷再起，從看板上架到政見發表，每步都是她對市民的承諾，「我們準備好了」。

柯指外界說她唱衰高雄，但她那是誠實面對問題的勇氣；綠營批她看板沒黨徽、似影射柯文哲，她說，沒有黨徽不代表什麼，市民都知道她代表國民黨，她也誓言當全民市長，因此用色並無特別意涵。而有綠委指她用黃色看板是蹭黃色小鴨聲量，柯笑回，「請他不要把我『柯』在他的心裡」，當市長要有格局。黃色象徵陽光與希望，是燦爛的顏色，也是高雄應有的氣息。

台南市立委謝龍介原被視為是代表國民黨參選2026台南市長強棒，同黨前不分區立委陳以信前晚拋出「光復台南」，宣布參加黨內初選。陳以信昨並在媒體說明會透露先前錯失參選台南市長過程，期待此次與謝龍介有場君子之爭。

面對陳以信挑戰，謝龍介表示樂見陳挺身服務故鄉，期待打一場高水準、高格調的初選，相信黨中央會提出公平公正初選機制，「政黨輪替是全黨上下一致的目標，別無懸念」。

陳以信昨天說，4年前他就曾被勸進參選台南市長，國民黨高層也正式徵詢，但他認為台南有高思博、謝龍介等優秀人選，若徵詢都不參選，他會承擔。陳並透露，當時黨中央已決定提名他，謝龍介卻突然表達參選意願，讓他錯愕，但他選擇全力支持並祝福。這段歷程也讓他在故鄉重新扎根，如今時機成熟，他已準備好投入市長選舉，讓市民決定，誰最能帶領台南。 國民黨前不分區立委陳以信昨公布參選主視覺「改變台南」。記者吳淑玲／攝影

