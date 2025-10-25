美學者時代雜誌投書批賴總統引議 賴怡忠：邊緣意見非主流

快訊

中央社／ 台北25日電
賴清德總統。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
賴清德總統。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

美國「時代雜誌」一篇由學者高德斯坦投書的文章，批評總統賴清德兩岸政策，引發台灣各界議論。台灣智庫諮詢委員賴怡忠表示，高德斯坦本身有偏見，認為台灣不重要，又擔心緊張情勢將美國捲入，因此用指控台灣的方式處理，而高德斯坦對中國的論述，在美國不算是主流派、屬於邊緣派意見。

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）在時代雜誌（Time）投書，批評賴總統兩岸政策，指台灣成為「最危險的引爆點」，引發台灣各界議論。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠表示，高德斯坦的文章指控許多問題都是賴總統所造成，但實際上賴總統在兩岸關係與台灣主權的論述，前總統蔡英文都曾說過，文章卻以怪罪台灣的方式，來處理美中關係

賴怡忠表示，高德斯坦本身有偏見，認為台灣不重要，又擔心緊張情勢將美國捲入，因此用指控台灣的方式處理，而高德斯坦對中國的論述，在美國不算是主流派、屬於邊緣派意見，以怪罪台灣來處理美中關係的流派作法。

成功大學政治學系教授王宏仁說，高德斯坦的這篇文章有很多錯誤見解，立場如同美國共和黨內非主流、帶有孤立主義的意識形態，文章結論認為美國應該顧好與美國簽有正式條約的日本、韓國與菲律賓等國，但當朝鮮半島、或是菲律賓旁的南海發生衝突，「難道美國就不會被牽扯進入」。

王宏仁指出，台美之間雖然沒有條約規範，但是從冷戰以來，美國將台灣定義為第一島鏈重要節點以及島鏈重要防衛，而美國總統川普、財政部長貝森特（Scott Bessent）對於台灣生產的晶片在世界占有的地位，皆有相關發言，且認為與美國有所相關。

東吳大學政治學系副教授陳方隅表示，高德斯坦是美國智庫「防禦優先作為」亞洲部門主任，此智庫長期提倡孤立主義、認為美國不應介入太多國際事務；而高德斯坦過去是美國海軍戰爭學院教授，卻「長年唱衰美國」，不斷稱讚中國，例如他2017年就曾在時代雜誌投書表示，「解放軍的發展比西方許多人想像得更快速，整體而言找不到弱點」。

陳方隅指出，高德斯坦過去有許多離譜言論，包括認為中國攻打台灣只需要6到8週就會完全征服台灣，而且認為只要台灣和中國進行「真誠的」談判，就可以獲得8到9成的自治權。

陳方隅表示，時代雜誌創辦人亨利魯斯（HenryLuce）過去持反共立場，在這期以川普為主題的文章，插入高德斯坦孤立主義、疑台論的文章；雖然沒有直接的證據，「我覺得有中國的運作在背後」，因為這期雜誌的受眾是針對川普的支持人，甚至是川普本人。

針對美國目前主流對美台、美中關係的看法，陳方隅指出，美國主流民意支持台灣，以及支持與中國對抗的看法，而政策圈和國會也是如此；雖然川普的語言比較不同，但大家不會認為中國可以擴張，而孤立主義或熊貓派都不是主流。

賴怡忠也認為，美國主流認為美中絕對是競爭關係，在美台關係上，除了支持台灣，也希望台灣趕快強化、增強更多防衛能力。

