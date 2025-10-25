出席奧地利國慶酒會 吳志中：持續推動台奧實質合作
外交部政務次長吳志中昨天出席奧地利台北辦事處所舉辦的奧地利國慶酒會。吳志中致詞表示，台灣與奧地利儘管距離遙遠，卻是共享民主價值而緊密相連的夥伴，外交部也將持續推動深化台奧各領域的實質合作。
外交部今天發布新聞稿指出，吳志中致詞提到，台灣與奧地利儘管距離遙遠，卻是共享民主價值而緊密相連的夥伴，外交部長林佳龍9月率團訪問奧地利，出席「2025歐洲台灣文化年」系列活動並會晤奧地利國會議員友人，奧地利國會議員跨黨派訪問團也在同月訪台，雙方交流密切。
吳志中表示，奧地利近日宣布承認台灣國際駕照效力，感謝奧地利台北辦事處對促進台奧關係發展的支持，相信未來兩國人民互動交流將更為熱絡，外交部也將持續推動深化台奧各領域的實質合作。
奧地利台北辦事處代表何士誠（Christian Helbig）致詞表示，辦事處使命為推動台奧各領域實質交流以及深化與台灣各界的友好情誼，特別感謝在場各界與辦事處協力推動台奧關係。
何士誠另指出，欣見台奧兩國間已有多所大學簽署合作備忘錄，期盼雙邊未來進一步擴大青年度假打工計畫，辦事處積極支持雙邊文化交流活動，今年的亮點是維也納美景宮（Belvedere）將與國立歷史博物館攜手合作在12月舉辦「百年花繪名作展」，將有克林姆（Gustav Klimt）畫作等許多珍貴作品來台展出。
外交部表示，國慶酒會特別安排播放於國家交響樂團（NSO）擔任定音鼓首席的奧地利音樂家艾庭安（Sebastian Efler）結合台灣街景影像的多媒體作品「夜景」，現場並準備奧地利及台灣美食，氣氛溫馨熱絡，充分彰顯台奧雙方友好情誼。
