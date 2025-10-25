回憶金門當兵 賴總統：還好沒狀況…否則肩上恐是「英雄勳章」

今天是台灣光復節與古寧頭戰役76周年，賴清德總統在YouTuber李文成和林辰的歷史節目中客串，揭露他在金門當兵回憶。賴總統說，很榮幸可以站在第一線保家衛國，還好當年沒有碰到「狀況」，否則他肩上配戴的恐是「英雄的勳章」。

賴總統40多年在金門284師步5營擔任衛生排長。賴總統說，對在金門服役時那段時間印象深刻，也有很美好的回憶。金門人很客氣，外地人來當兵也都很親切。

賴總統回憶，他那時訓練結束，分發到部隊之前要抽籤，他記得抽籤抽起來時，全場鼓掌，因為是「金馬獎」，後來到高雄壽山等著上船，搖搖盪盪20幾個小時。當時金防部指揮官宋心濂將軍訓話，講了20分鐘還在講、40分鐘還在講，他想說，再會講，講個2小時就了不起了，結果講了4小時。

賴總統說，因為他是排長，有些班長及士官跟他說，天氣很冷，大家都穿女生用的褲襪，他想說「真的需要這樣子嗎？不能夠穿其他的嗎？」士官說「穿這樣是最好的」，也好心送給他一件，「很不幸的是後面那一周，天氣都很好」。

賴總統說，很榮幸可以站在第一線保家衛國，雖然當時已經沒有砲戰，但台灣社會對孩子要去金門當兵都會擔心。在金門的駐軍，每一個晚上都要有一支部隊繞金門、夜行軍，「我那個排會走在最後面，當然會擔心，有時候走一走會轉頭看後面的情況」，

主持人詢問，有沒有看過真的有狀況？賴總統說，「還好沒有碰到，如果有碰到，我肩上恐怕配戴的是英雄的勳章。」

賴總統說，他深知前線國軍辛苦，今年分別在二月四月七月替國軍加薪，光今年就有一百多億，一旦加給提高，每一年都會有。不只他，前總統蔡英文任內也幫國軍加薪，推出興安計畫，有計畫地改建軍舍，讓國軍住好一點，他接任後也繼續做。

賴總統也說，他在雙十國慶演說中提到，要增加國防預算，展現守護國家的決心，也向國際社會宣示，有意願善盡責任維護台海和平穩定。他重申，國防預算提升達成三大目標，包括打造「台灣之盾」、建立智慧化的攻防作戰體系、持續投資國防創新科技，提升軍工產業能量等。

賴總統也表示，今天台灣人可以享受自由自在的生活，是因當年有一群年輕人在金門前線保家衛國，古寧頭戰役、八二三砲戰都是如此。他強調，從歷史出發，更加深刻體會，和平一定要靠實力，對和平有理想不能有幻想，「一紙協議無法得到真正的和平」。必須守護主權，有台灣才有中華民國、有主權才有國家，盼全體國人團結一致努力，為國家繼續打拚。

