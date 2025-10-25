「時代」投書指賴總統魯莽 羅智強：川普眼中還是個麻煩製造者

美國學者投書「時代」雜誌，指稱賴清德總統是魯莽領導人，提醒美國政府無需為其承擔一場「可能造成災難性」的大國戰爭。國民黨立委羅智強說，賴總統「跪美」、「抗中」都很到位，卻唯獨不見「保台」之效，台海愈來愈緊張，如今還被時代雜誌認證為「魯莽的領導人」，美國總統川普眼中的賴清德，不只是「魯莽的領導人」，還是個「麻煩製造者」。

羅智強表示，美國時代雜誌專欄文章警告，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更將賴總統稱為「魯莽的領導人」（Reckless Leader）。

羅智強提到，文章指出，台海局勢不穩，風暴的核心就是賴總統，相較於前總統蔡英文淡化台獨立場，賴總統透過「團結十講」高調宣示台灣主權，進而朝「法理獨立」靠攏，激化兩岸緊張，被北京視為挑釁。

羅智強指，作者認為，美國必要時應對「魯莽的領導人」提出警告，避免其危及台海現狀；美方不值得為此冒著與中國大陸爆發災難性戰爭的風險。

羅智強表示，並非只有時代雜誌文章提出此種觀點，今年5月「外交政策」（Foreign Policy）網站也刊出題為「川普應該管管台灣」的文章。該文指出，賴清德不斷強調台灣主權獨立地位，雖有助鞏固自身支持，卻也提升北京動武風險；川普應仿效小布希時期做法，敦促台北克制以維持台海穩定，避免美國被捲入戰爭。

羅智強說，賴總統一上任就迫不及待與對岸為敵，高舉「新兩國論」，祭出「賴17條」，把兩岸關係變成與「境外敵對勢力」對抗，不但懲罰兩岸交流人士，還將修法全面管制公職赴陸，不停在內部找敵人。對外政策單邊向美方傾斜，把「護國神山」台積電搬到美國還不夠，連整個「半導體生態系」都要外移美國。

羅智強質疑，賴總統換來了什麼？對美關稅談判至今搞不定，「跪美」、「抗中」都很到位，卻唯獨不見「保台」之效，台海越來越緊張，如今還被時代雜誌認證為「魯莽的領導人」。

羅智強表示，有人認為時代雜誌、外交政策的文章都只是撰文學者的個人看法，不代表美國官方立場。但看看賴總統上任一年半，創紀錄始終無法出訪過境踏上美國本土，恐怕就如當年小布希看待陳水扁，川普眼中的賴總統，不只是「魯莽的領導人」，還是個「麻煩製造者」。 美國時代雜誌專欄文章警告，台灣是當今全球最危險的「衝突引爆點」，更質疑賴清德總統是「魯莽的領導人」。聯合報系資料照片

