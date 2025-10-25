台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意
第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文上午在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。蔡英文稍早更帶著愛犬樂樂、鳳梨妹親臨同志遊行現場，向參與遊行的民眾打招呼致意。
蔡英文在臉書表示，這幾天，我們看到許多國外的朋友陸續來到台灣，準備參加今年的同志遊行，親身體驗這座島嶼的愛與自由。
「六年了，我們一起走了這麼久。」蔡英文說，她知道，還有更多的朋友，早在二十多年前，就已經在追求平權的路上默默努力。謝謝大家的勇氣與堅持，才讓台北的街頭，在每年的這個時候，充滿著各種漂亮的顏色，以及漂亮的人、勇敢的人。
蔡英文表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。
蔡英文說，「當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更近一步。」她也希望大家不要忘記，是自由，讓我們彼此相愛；是理解，讓我們彼此靠近。
蔡英文表示，她也要將這樣的台灣，獻給來自世界各地、一起同行的好朋友：「Welcome to Taiwan. 這裡的每一種顏色，都有屬於你勇敢做自己的身影。」
