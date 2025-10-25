快訊

確定檢出非洲豬瘟！將通報世界動物衛生組織WOAH、暫停豬肉出口

近10年首例！國5離奇出現獼猴屍體 駕駛疑看猴釀連環車禍

68歲男砸百萬買小木屋搬鄉下 才三年退休金大縮水「被迫打工度日」

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文帶著愛犬樂樂、鳳梨妹親臨遊行現場，向參與遊行的民眾打招呼致意。圖／擷取自蔡英文辦公室提供影片
第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文帶著愛犬樂樂、鳳梨妹親臨遊行現場，向參與遊行的民眾打招呼致意。圖／擷取自蔡英文辦公室提供影片

第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文上午在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。蔡英文稍早更帶著愛犬樂樂、鳳梨妹親臨同志遊行現場，向參與遊行的民眾打招呼致意。

蔡英文在臉書表示，這幾天，我們看到許多國外的朋友陸續來到台灣，準備參加今年的同志遊行，親身體驗這座島嶼的愛與自由。

「六年了，我們一起走了這麼久。」蔡英文說，她知道，還有更多的朋友，早在二十多年前，就已經在追求平權的路上默默努力。謝謝大家的勇氣與堅持，才讓台北的街頭，在每年的這個時候，充滿著各種漂亮的顏色，以及漂亮的人、勇敢的人。

蔡英文表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。

蔡英文說，「當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更近一步。」她也希望大家不要忘記，是自由，讓我們彼此相愛；是理解，讓我們彼此靠近。

蔡英文表示，她也要將這樣的台灣，獻給來自世界各地、一起同行的好朋友：「Welcome to Taiwan. 這裡的每一種顏色，都有屬於你勇敢做自己的身影。」

第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文臨遊行現場，向參與遊行的民眾打招呼致意。圖／擷取自蔡英文辦公室提供影片
第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文臨遊行現場，向參與遊行的民眾打招呼致意。圖／擷取自蔡英文辦公室提供影片

蔡英文 同志遊行

延伸閱讀

賴清德是「魯莽」領導人？美「時代」雜誌指控

【重磅快評】潛艦國造成為困局 蔡英文欠賴清德一個道歉

政院秘書長張惇涵護駕蔡英文「論文門」無罪 判決理由曝光

審5年！張惇涵護駕蔡英文「論文門」 彭文正自訴誹謗判無罪

相關新聞

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

民進黨立委林宜瑾、王義川等人提案推動中正紀念堂轉型相關法案，28日可望在立法院會中付委審查。據了解，藍白兩黨團有鑑於賴清...

台灣同志遊行驚喜 蔡英文帶愛犬親臨現場向民眾揮手致意

第23屆的台灣同志遊行今天下午登場，前總統蔡英文上午在臉書表示，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。蔡英...

民間自辦光復80周年慶祝大會 葛永光嘆：執政者自己消滅中華民國

台灣光復80周年慶祝大會今在臨近西門町的中山堂前廣場舉辦，國民黨主席朱立倫致詞，表示有人敢扭曲歷史，稱台灣沒有光復，「難...

綠再拋中正紀念堂轉型民主教育園區 蕭旭岑：對自己的民主沒信心

民進黨立委林宜瑾、王義川等提案廢止中正紀念堂，轉型成「民主教育園區」。將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，...

被指標語諷柯文哲 柯志恩：也可說跟柯建銘不一樣

國民黨立委柯志恩今天舉辦競選市長看板設立記者會，看板標語「這柯，不一樣」引發熱議，外界聯想到是對比前台北市長柯文哲。柯志...

國民黨內只有你參加同志遊行？ 蔣萬安：代表一個精神和態度

2025年第23屆台灣同志遊行下午登場，台北市性別平等辦公室在市政府前廣場設宣傳攤位，台北市長蔣萬安特地巡訪。媒體問蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。