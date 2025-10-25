影／朱立倫出席 台灣光復八十週年慶祝大會

快訊

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨主席朱立倫今天出席在台北市中山堂廣場舉行的台灣光復八十週年慶祝大會。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫今天出席在台北市中山堂廣場舉行的台灣光復八十週年慶祝大會。朱立倫表示，沒有八年抗戰的勝利，就沒有台灣的光復，不應該因為政黨或意識形態而忘記我們的歷史，甚至有人還扭曲我們的歷史，說台灣沒有光復，難到我們還是殖民嗎？

朱立倫致詞時說，80年前的今天，在中山堂簽訂日本的降書，台灣光復了，這是歷史的事實，不是任何人能夠忘記的，就是因為台灣光復了，在中華民國的治理下，我們才有自由民主，今天驕傲的台灣之光，都是因為80年前，台灣能夠脫離殖民統治，國民黨團通過讓台灣光復節重新成為國定假日，就是要讓下一代永遠記住台灣光復是我們最重要的日子。

國民黨主席朱立倫（左二）今天出席在台北市中山堂廣場舉行的台灣光復八十週年慶祝大會。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）今天出席在台北市中山堂廣場舉行的台灣光復八十週年慶祝大會。記者邱德祥／攝影
國民黨主席朱立倫（右五）今天出席在台北市中山堂廣場舉行的台灣光復八十週年慶祝大會。記者邱德祥／攝影
台灣光復 朱立倫 國民黨

